Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ

Опубликован прогноз погоды на 23 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны дождь и гроза. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-17°, днём 19-21° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные осадки, гроза, град, а в высокогорных районах - снег. Вечером в западных районах осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами будет туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днём 19-24° тепла, в горах ночью 5-9°, днём 10-15° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az