Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE
Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Orxan Fərmayıl oğlu Məmmədov Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
Day.Az Trend-ə istinadən Orxan Məmmədovun dosyesini təqdim edir:
O.Məmmədov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində təhsil alıb. Həmçinin onun Bakı Dövlət Universitetində hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil aldığı və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında magistratura səviyyəsində təhsil aldığı barədə məlumatlar var.
Orxan Məmmədov əmək fəaliyyətinin əvvəlki mərhələsində Bakı şəhəri Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının hüquq şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Bu vəzifədə onun fəaliyyəti rayon icra hakimiyyətinin hüquqi məsələləri ilə bağlı iş istiqamətini əhatə edib.
Daha sonra Orxan Məmmədov Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini vəzifəsinə təyin olunub. Onun bu vəzifədə çalışması barədə məlumatlar 2025-ci ildə mediada yayılıb və Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi internet resurslarında da adı rəhbər şəxslər sırasında göstərilib.
Orxan Məmmədovun Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri və daha sonra başçının müavini vəzifələrində çalışması onun yerli icra hakimiyyəti sistemində hüquq və inzibati idarəetmə istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərdiyini təsdiqləyir.
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