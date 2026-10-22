Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции

Милли Меджлис Азербайджана выразил обеспокоенность массовыми протестами, случаями полицейского насилия, травмированием несовершеннолетних и массовыми задержаниями мирных демонстрантов во Франции в сентябре-октябре.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с массовыми протестами и сообщениями о нарушениях прав человека во Франции.

В документе отмечается, что протесты, начавшиеся во Франции на фоне проблем в системе образования, роста стоимости жизни и социального недовольства, 17 октября распространились на различные города страны. Согласно приведенным в заявлении официальным данным, в демонстрациях в этот день приняли участие 550 тысяч человек. Беспорядки, пожары и случаи мародерства в Париже, Марселе, Лионе и других городах создали серьезные проблемы для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

Милли Меджлис выразил особую обеспокоенность сообщениями о применении полицейского насилия в отношении несовершеннолетних. В заявлении подчеркивается недопустимость применения дубинок, слезоточивого газа, оружия для стрельбы резиновыми пулями и других специальных средств против школьников.

Особую обеспокоенность, как отмечается в документе, вызывают случаи потери 15-летним подростком кисти руки в Лансе и потери зрения на один глаз 17-летней девушкой в Мюлузе в результате действий полиции.

В заявлении подчеркивается, что защита жизни и здоровья детей является непосредственной обязанностью государства, а необходимость обеспечения общественного порядка не может служить оправданием применения несоразмерной силы в отношении несовершеннолетних. Отмечается также важность проведения независимого и прозрачного расследования подобных инцидентов.

В документе выражена обеспокоенность задержаниями участников массовых протестов, в том числе несовершеннолетних, ограничениями свободы передвижения мирных демонстрантов и запретами на проведение собраний в отдельных городах. Эти меры рассматриваются как обстоятельства, вызывающие вопросы с точки зрения соблюдения права на свободу мирных собраний.

Согласно заявлению, в связи с событиями 17 октября были задержаны около 2 400 человек. Милли Меджлис призвал французские власти уважать право граждан на мирный протест.

В заявлении также обращается внимание на проблемы с защитой основных прав на заморских территориях Франции. Отмечается, что после беспорядков, пожаров и нападений на торговые объекты, произошедших в ночь с 17 на 18 октября в Гваделупе, в некоторых районах был введен комендантский час. Кроме того, выражена обеспокоенность соблюдением основных прав канакского населения Новой Каледонии, а также сообщениями о дискриминации и чрезмерном применении силы правоохранительными органами.

Милли Меджлис считает, что события во Франции свидетельствуют не только о нарушениях общественного порядка, но и о наличии политических и управленческих проблем, трудностях с реагированием на социальное недовольство и обеспечением безопасности граждан. В заявлении утверждается, что французские власти не смогли защитить мирных демонстрантов от несоразмерного применения полицией силы, а граждан и их имущество - от насилия во время беспорядков.

Милли Меджлис призвал французские власти предотвращать применение несоразмерной силы в отношении детей и мирных демонстрантов, проводить всестороннее расследование инцидентов, повлекших тяжелые травмы, привлекать виновных к ответственности, защищать права задержанных, особенно несовершеннолетних, и обеспечивать соблюдение свободы мирных собраний.

В заявлении также подвергаются критике позиции Европейского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении событий во Франции. В частности, осуждаются избирательный подход к вопросам прав человека и применение двойных стандартов.

Вместе с тем Милли Меджлис выразил серьезные сомнения в том, что случаи полицейского насилия и нарушения прав человека во Франции будут объективно расследованы национальными следственными и судебными органами. В связи с этим международным организациям, прежде всего Совету ООН по правам человека, предложено создать независимую международную следственную комиссию.

Милли Меджлис призвал парламент Франции, международные парламентские организации и правозащитные институты занять принципиальную позицию по указанным событиям, поддержать проведение независимого международного расследования и потребовать от Франции соблюдения международных обязательств в области прав человека.