https://news.day.az/officialchronicle/1868815.html В ИВ Ярдымлинского района назначен новый глава - Распоряжение Назначен глава Исполнительной власти Ярдымлинского района. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно распоряжению, главой Исполнительной власти Ярдымлинского района назначен Орхан Фармаил оглы Мамедов.
В ИВ Ярдымлинского района назначен новый глава - Распоряжение
Назначен глава Исполнительной власти Ярдымлинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, главой Исполнительной власти Ярдымлинского района назначен Орхан Фармаил оглы Мамедов.
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