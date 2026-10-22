Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане

США своими ударами по лодкам с наркотиками в Тихом океане уничтожили там рыболовную отрасль, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Запись трансляции опубликована на портале C-Span, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что американские военные нанесли большое количество ударов, чтобы разгромить наркокартели. Благодаря этому поток наркотиков, поступающих в США по морю и океану, сократился на 97%, утверждает Трамп.

"Проблема в том, что это полностью уничтожило рыболовную отрасль в океанах и заливе, потому что все боятся выходить на рыбалку", - заявил президент США.

Борьба с наркокартелями - одно из направлений политики действующей администрации США. Еще во время инаугурационной речи американский президент пообещал считать их "террористическими организациями". Борьба с наркокартелями необходима для обеспечения внутренней безопасности.

В ее рамках американские военные регулярно перехватывают и топят суда в Тихом океане. Так, 6 сентября таким образом были ликвидированы несколько таких кораблей.