Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз

Таможенный тариф на экспортируемые из Азербайджана винты, болты и гайки будет повышен в 20 раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Али Асадовым 22 сентября, вступает в силу 23 октября.

Согласно постановлению, таможенный тариф на каждые 1 000 килограммов экспортируемых из страны винтов, болтов и гаек до конца 2029 года повышен с 15 долларов США до 300 долларов США.

Повышение тарифа будет действовать в период с 23.10.2026 по 31.12.2029.