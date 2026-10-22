Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО

Жительница поселка Пиршаги в Баку жалуется на нашествие змей, из-за которых, по ее словам, она не может спокойно жить в собственном доме.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры были направлены в редакцию программы "Xəzər Xəbər".

Латафат Мусаева, которая вместе с тремя малолетними детьми снимает частный дом, утверждает, что в жилище неоднократно проникали змеи.

По словам женщины, после обнаружения первой змеи она разложила по всему дому специальные клеевые ловушки. Однако проблема сохраняется.

В связи с ситуацией журналисты обратились в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Там сообщили, что решение подобных проблем не входит в полномочия учреждения.

Запросы также были направлены в Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство экологии и природных ресурсов.

Однако из полученных ответов так и не удалось выяснить, какое именно государственное ведомство отвечает за решение подобных проблем.