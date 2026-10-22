Предприниматели во Франции начали закупать оружие

После массовых беспорядков и погромов во Франции среди владельцев магазинов резко вырос спрос на средства самообороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным издания 20 Minutes, оружейные магазины зафиксировали значительное увеличение числа заказов после того, как 17 октября протестные акции в ряде городов страны переросли в беспорядки.

Предприниматели объединяются в социальных сетях и создают инициативные группы для защиты своих объектов от возможных нападений.

В департаменте Атлантические Пиренеи один из предпринимателей создал объединение "Чёрная повязка", призвав коллег к совместным действиям по охране магазинов 24 октября.

Крупные французские компании, включая Louis Vuitton и Hermès, уже обратились к частным охранным службам.

Глава Национальной ассоциации торговцев оружием Ив Голетти заявил, что рост спроса наблюдается во всех городах, пострадавших от погромов. По его словам, новые покупатели - преимущественно владельцы бизнеса и люди, опасающиеся нападений на свои дома.

В Лионе, Тулузе, Бордо и Ницце вырос спрос на пистолеты, стреляющие резиновыми пулями, перцовые баллончики и телескопические дубинки.

Продавцы оружия заявляют, что понимают тревогу предпринимателей, однако призывают их воздержаться от применения оружия из-за возможных правовых последствий.