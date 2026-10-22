Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт в Украине сейчас, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо ранее.

Как передает Day.Az, он отметил, что ранее обсуждал с президентом России Владимиром Путиным прекращение украинского конфликта.

"Кстати, мы приближаемся к этому. Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо были", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.