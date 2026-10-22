https://news.day.az/world/1868730.html Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт в Украине сейчас, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо ранее. Как передает Day.Az, он отметил, что ранее обсуждал с президентом России Владимиром Путиным прекращение украинского конфликта. "Кстати, мы приближаемся к этому.

Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО

В мире, 22 октября 2026 08:12 (UTC +04:00) 321
Трамп об урегулировании конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт в Украине сейчас, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо ранее.

Как передает Day.Az, он отметил, что ранее обсуждал с президентом России Владимиром Путиным прекращение украинского конфликта.

"Кстати, мы приближаемся к этому. Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо были", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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