Хорошая новость для владельцев жилья без купчей

Центральный банк Азербайджана планирует утвердить стратегию развития на 2027-2030 годы, одним из основных направлений которой станет совершенствование системы обязательного страхования.

Как передает Day.Az, об этом заявил Olke.Az начальник отдела надзора за страховыми посредниками Центрального банка Рамин Джафаров.

По его словам, стратегия предусматривает расширение охвата обязательного страхования, повышение его эффективности, а также совершенствование баз данных и механизмов контроля.

Джафаров отметил, что в настоящее время граждане, не имеющие выписки из государственного реестра недвижимости ("купчей"), сталкиваются с невозможностью оформить страхование имущества.

Предоставление страховым компаниям доступа к соответствующим базам данных позволит им самостоятельно получать и вносить в систему сведения об объектах недвижимости.

Он напомнил, что аналогичный механизм уже действует в сфере обязательного автострахования. Страховые компании имеют доступ к базе данных Министерства внутренних дел и могут получать информацию об автомобиле, указав данные его технического паспорта и государственного регистрационного номера.

По словам представителя Центробанка, подобный механизм планируется внедрить и в сфере обязательного страхования недвижимости.

При этом Джафаров подчеркнул, что обязательное страхование имущества по законодательству не ограничивается квартирами и другими объектами, имеющими выписку из государственного реестра.

Недвижимость также может быть застрахована на основании документов муниципалитетов и органов исполнительной власти, а также договоров купли-продажи, оформленных государственными учреждениями.