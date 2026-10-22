День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября

Cегодня звезды гороскопа не слишком благоприятны для переговоров, поиска компромиссов и даже для обычных совещаний, зато этот день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Если сегодня вы захотите поспорить или даже просто возразить кому-либо, лучше отложите это на потом. В этот день даже небольшая размолвка может неожиданно перерасти в затяжную ссору с непредсказуемыми последствиями. А вот для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее - вложений, сделок, крупных покупок - день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня звезды предвещают Овну хороший спокойный день, но только в том случае, если он проявит дипломатичную гибкость и не станет вступать в спор с окружающими. Возможно, какой-то человек не оправдает его ожиданий, или же события будут развиваться не так, как хотелось бы. Звезды гороскопа советуют Овну поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья - это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Овен почувствует себя намного счастливее!

Телец

Cегодня гороскоп Тельца благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его сегодня там, где Телец может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Тельца к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Сегодня успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Тельца сегодня есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предвещают Близнецам день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые сегодня, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Близнецы могут сегодня смело совершить шаг, на который, возможно, давно не могли решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт - любое судьбоносное дело в руках Близнецов сегодня будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Рак

Сегодня Рак может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Рака будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что справедливость - это хорошо, но главное сегодня - не дать "слабым и притесняемым" потихоньку сесть себе на шею.

Лев

Сегодня у Льва есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Сегодня звезды гороскопа дарят Льву энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

Дева

Сегодня звезды гороскопа предвещают Деве день, когда от ее слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Деве придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в ее судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Девы немалую роль. Так что ей необходимо следить за тем, что она сегодня говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к ней вернутся.

Весы

Сегодня в общении с людьми у Весов возможны любые крайности! Они способны легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны им. Или же наоборот, могут сами давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Весов с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Весам стоит поискать в общении золотую середину!

Скорпион

Сегодня - отличный день, который подарит Скорпиону заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Скорпиону достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба - подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи - все это и многое другое может ожидать сегодня Скорпиона в полном соответствии с поговоркой: "Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении".

Стрелец

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Стрельцу посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они - главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут сегодня Стрельцу умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Стрелец одинок, сегодня у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Козерог

Сегодня тяга Козерога к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Козерога может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Козерог способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему - о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: сегодня Козерог может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Водолей

Сегодня Водолей может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Водолей сегодня способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Водолей разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков сегодня могут оказаться разрушительнее цунами!

Рыбы

Сегодня Рыбы способны демонстрировать две противоположные тенденции: либо изворотливость и настырность в достижении целей, либо фатализм во всем, за что бы они ни взялись, действуя под девизом: "Чему быть, того не миновать!". Есть вероятность того, что в каких-то делах Рыбы могут неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет их в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Рыбам надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самим не плошать. Если сегодня они будут добросовестно выполнять все, что от них зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!