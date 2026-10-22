https://news.day.az/unusual/1868734.html День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября Cегодня звезды гороскопа не слишком благоприятны для переговоров, поиска компромиссов и даже для обычных совещаний, зато этот день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Если сегодня вы захотите поспорить или даже просто возразить кому-либо, лучше отложите это на потом.

День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября

Это интересно, 22 октября 2026 06:02 (UTC +04:00) 435
День прекрасно подходит для планов на будущее

Cегодня звезды гороскопа не слишком благоприятны для переговоров, поиска компромиссов и даже для обычных совещаний, зато этот день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Если сегодня вы захотите поспорить или даже просто возразить кому-либо, лучше отложите это на потом. В этот день даже небольшая размолвка может неожиданно перерасти в затяжную ссору с непредсказуемыми последствиями. А вот для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее - вложений, сделок, крупных покупок - день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня звезды предвещают Овну хороший спокойный день, но только в том случае, если он проявит дипломатичную гибкость и не станет вступать в спор с окружающими. Возможно, какой-то человек не оправдает его ожиданий, или же события будут развиваться не так, как хотелось бы. Звезды гороскопа советуют Овну поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья - это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Овен почувствует себя намного счастливее!

Телец

Cегодня гороскоп Тельца благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его сегодня там, где Телец может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Тельца к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Сегодня успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Тельца сегодня есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предвещают Близнецам день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые сегодня, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Близнецы могут сегодня смело совершить шаг, на который, возможно, давно не могли решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт - любое судьбоносное дело в руках Близнецов сегодня будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Рак

Сегодня Рак может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Рака будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что справедливость - это хорошо, но главное сегодня - не дать "слабым и притесняемым" потихоньку сесть себе на шею.

Лев

Сегодня у Льва есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Сегодня звезды гороскопа дарят Льву энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

Дева

Сегодня звезды гороскопа предвещают Деве день, когда от ее слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Деве придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в ее судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Девы немалую роль. Так что ей необходимо следить за тем, что она сегодня говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к ней вернутся.

Весы

Сегодня в общении с людьми у Весов возможны любые крайности! Они способны легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны им. Или же наоборот, могут сами давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Весов с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Весам стоит поискать в общении золотую середину!

Скорпион

Сегодня - отличный день, который подарит Скорпиону заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Скорпиону достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба - подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи - все это и многое другое может ожидать сегодня Скорпиона в полном соответствии с поговоркой: "Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении".

Стрелец

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Стрельцу посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они - главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут сегодня Стрельцу умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Стрелец одинок, сегодня у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Козерог

Сегодня тяга Козерога к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Козерога может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Козерог способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему - о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: сегодня Козерог может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Водолей

Сегодня Водолей может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Водолей сегодня способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Водолей разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков сегодня могут оказаться разрушительнее цунами!

Рыбы

Сегодня Рыбы способны демонстрировать две противоположные тенденции: либо изворотливость и настырность в достижении целей, либо фатализм во всем, за что бы они ни взялись, действуя под девизом: "Чему быть, того не миновать!". Есть вероятность того, что в каких-то делах Рыбы могут неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет их в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Рыбам надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самим не плошать. Если сегодня они будут добросовестно выполнять все, что от них зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ГОРОСКОП
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 07:07 (UTC+04), Общество 184
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 434
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 04:58 (UTC+04), В мире 512
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), В мире 612
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), Общество 627
Старую загадку Windows объяснили 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 516
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 01:17 (UTC+04), В мире 738
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 739
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 824
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 613
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 816
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 707
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 585
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 1 472
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 873
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 223
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 9 941
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 4 448
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 783
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 948
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 618
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 907
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 6 125
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 602
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 909
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 1 642
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 692
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 925
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 654
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 012
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 684
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 011
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 655
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 289
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 042
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 970
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 673
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 020
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 2 596
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 650
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 2 845
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 562
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 965
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 7 557
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 604
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 726
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 912
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 538
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 104
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 702
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 2 379
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 528
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 526
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 621
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 2 106
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 880
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 317
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 861
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 580
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 559
В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков 21 октября 16:28 (UTC+04), В мире 913
Azərbaycanlılar yaşayan bu kənddə nəfəs almaq çox təhlükəlidir 21 октября 16:22 (UTC+04), Azərbaycanca 901
Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы 21 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 2 533
Названы самые долговечные гибриды и электромобили 21 октября 16:10 (UTC+04), Автоновости 2 125
Все запуски SpaceX с мыса Канаверал - ВИДЕО 21 октября 16:06 (UTC+04), Наука и технологии 541
Жителям Агдама, Ходжалы и Лачина передали племенной крупный рогатый скот - ФОТО 21 октября 16:00 (UTC+04), Экономика 943
В европейской стране массово перестали работать сайты 21 октября 15:54 (UTC+04), В мире 943
2 vəkilə töhmət verilib 21 октября 15:53 (UTC+04), Azərbaycanca 887
Делегация TÜRK-AY в Ханкенди - ФОТО 21 октября 15:47 (UTC+04), Политика 2 622
İş yerində bağça ideyası: Azərbaycanda reallaşa bilərmi? - VİDEO 21 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 852
Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 912
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 943
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 902
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 513
В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа 21 октября 15:09 (UTC+04), Общество 3 890
Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 7 496
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 9 570
Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии 21 октября 14:55 (UTC+04), Экономика 981
Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 890
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 560
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 121
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 966
Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО 21 октября 14:08 (UTC+04), Культура 586
ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 986
Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 747
В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова 21 октября 13:50 (UTC+04), Культура 597
В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО 21 октября 13:37 (UTC+04), Экономика 2 044
Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции 21 октября 13:25 (UTC+04), Политика 7 819
В Азербайджане задержали строителя, присвоившего свыше миллиона манатов клиентов 21 октября 13:23 (UTC+04), Общество 2 635
В 2027 году на Каспии могут начать работу новые контейнерные суда 21 октября 13:17 (UTC+04), Экономика 2 773
ЕБРР призвал превратить Средний коридор из транспортного маршрута в экономический коридор 21 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 874
В Баку раскрыли мошенничество под видом услуги по стирке ковров - ВИДЕО 21 октября 13:11 (UTC+04), Общество 3 585
ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане 21 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 2 777
Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению 21 октября 12:58 (UTC+04), Политика 984
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 21 октября 12:50 (UTC+04), Общество 3 284
ЕС предлагает создать в Азербайджане "Сеть наставников для экспортеров" 21 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 2 827
Вниманию водителей: на этой дороге ограничено движение - ВИДЕО 21 октября 12:39 (UTC+04), Общество 629
В ЦБА разъяснили условия страховых выплат при потере работы 21 октября 12:34 (UTC+04), Экономика 952
ЕС предлагает создать в Азербайджане Экспортно-импортный банк для поддержки МСБ 21 октября 12:25 (UTC+04), Экономика 892
В Азербайджане насчитывается около 2,3 млн домохозяйств - Бахар Мурадова 21 октября 12:20 (UTC+04), Общество 2 618
В школах Азербайджана ограничен доступ в TikTok 21 октября 12:15 (UTC+04), Общество 637
От имени журналистов создают фейковые аккаунты в WhatsApp - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 21 октября 12:11 (UTC+04), Общество 5 802
В ЕС рассказали о преимуществах присоединения Азербайджана к транзитной конвенции 21 октября 12:08 (UTC+04), Экономика 903
Стивен Уиткофф прибыл в Россию 21 октября 12:02 (UTC+04), В мире 925
Украина впервые применила тяжелый дрон для эвакуации раненого - ВИДЕО 21 октября 11:56 (UTC+04), В мире 985
Во Франции потерпел крушение истребитель, есть погибший 21 октября 11:45 (UTC+04), В мире 918
ЕС предлагает создать в Азербайджане Национальный торговый портал 21 октября 11:41 (UTC+04), Экономика 908
Мария Шарапова едет в Баку 21 октября 11:37 (UTC+04), Спорт 843
Азербайджан передает зарубежным партнерам знания и опыт ASAN xidmət - Ульви Мехтиев 21 октября 11:35 (UTC+04), Общество 2 661
В ЦБА рассказали о влиянии цифровизации на страховой сектор Азербайджана 21 октября 11:30 (UTC+04), Экономика 881
SOCAR может инвестировать ресурсы в экспортно ориентированные ненефтяные отрасли 21 октября 11:25 (UTC+04), Экономика 895
Дорожная полиция обратилась к водителям 21 октября 11:23 (UTC+04), Общество 631
TRIPP сможет привлечь дополнительные грузопотоки после ввода в эксплуатацию – ЕС 21 октября 11:14 (UTC+04), Экономика 875
В Центре инновационного развития ASAN внедрили шесть новых инструментов обучения 21 октября 11:10 (UTC+04), Общество 2 665
Завтра в этих районах не будет газа 21 октября 11:07 (UTC+04), Общество 724
Названы факторы, привлекающие европейские компании в Азербайджан 21 октября 11:05 (UTC+04), Экономика 886
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 21 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Завершились совместные учения ВВС Азербайджана и ОАЭ - ВИДЕО 21 октября 10:58 (UTC+04), Политика 911
Центр инновационного развития ASAN о результатах пятилетней деятельности 21 октября 10:55 (UTC+04), Общество 2 669
Раскрыта сумма возможного ущерба от беспорядков во Франции 21 октября 10:52 (UTC+04), В мире 915
В ЕС подчеркнули растущий интерес европейского бизнеса к регионам Азербайджана 21 октября 10:47 (UTC+04), Экономика 916
Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана - СМИ 21 октября 10:41 (UTC+04), В мире 966
ЕС работает над привлечением инвестиций в стратегические секторы Азербайджана 21 октября 10:39 (UTC+04), Экономика 891
Азербайджанская нефть подорожала 21 октября 10:36 (UTC+04), Экономика 968
ЕС отметил роль Среднего коридора в укреплении транзитных позиций Азербайджана 21 октября 10:30 (UTC+04), Экономика 892
В Баку стартует Фестиваль оливок - ВИДЕО 21 октября 10:31 (UTC+04), Общество 6 128
В Баку состоялся бизнес-форум ЕС - Азербайджан - ФОТО 21 октября 10:15 (UTC+04), Экономика 5 590
В Баку обсудят перспективы сотрудничества стран ОИС в борьбе с коррупцией 21 октября 10:13 (UTC+04), Политика 922
Эльчин Амирбеков и Кевин Гамильтон обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО 21 октября 10:02 (UTC+04), Политика 7 720
Юг и Север хотят торговать через Азербайджан - ОБЗОР 21 октября 10:00 (UTC+04), Политика 6 551
В Баку произошел пожар в жилом доме - ОБНОВЛЕНО 21 октября 09:41 (UTC+04), Общество 1 674
Elçin Əmirbəyov NATO Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi ilə əməkdaşlığı müzakirə edib 21 октября 09:38 (UTC+04), Azərbaycanca 853
Mercedes-Benz готовит новое поколение и компактную модель G-Class 21 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 608
Леброн Джеймс дебютировал за "Филадельфию" в регулярном чемпионате НБА 21 октября 09:23 (UTC+04), Спорт 570
Биткоин вырос в цене 21 октября 09:19 (UTC+04), Экономика 3 209
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 октября 21 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Организация цифрового сотрудничества готова содействовать экспорту цифровых решений из Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ 21 октября 09:00 (UTC+04), Экономика 5 493
В трех районах Баку не будет света 21 октября 08:45 (UTC+04), Общество 1 791
В Азербайджане готовят новые правила оплаты онлайн-покупок - ВИДЕО 21 октября 08:31 (UTC+04), Экономика 4 641
В опасные леса Китая отправили робособак - ВИДЕО 21 октября 08:13 (UTC+04), Наука и технологии 676
Карабахская карта на COP17: армянские реваншисты снова просчитались – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 21 октября 08:00 (UTC+04), Политика 4 458
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 21 октября 07:31 (UTC+04), Общество
Азербайджан призвал ООН играть более активную роль в поиске пропавших без вести 21 октября 07:25 (UTC+04), Политика 920
Азербайджан подтвердил приверженность межкультурному диалогу на площадке ООН 21 октября 07:15 (UTC+04), Политика 879
Медленный интернет может быть связан с одной незаметной проблемой 21 октября 06:29 (UTC+04), Наука и технологии 3 311
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 21 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Побег от полиции на квадроцикле - ВИДЕО 21 октября 04:24 (UTC+04), Общество 763
Почему нельзя подключать найденную флешку к компьютеру? 21 октября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 745
Япония отправила к Марсу особую миссию - ВИДЕО 21 октября 02:19 (UTC+04), Наука и технологии 756
Лига чемпионов: "ПСЖ" одолел "Барселону", "Ливерпуль" переиграл "Вильярреал" - ВИДЕО 21 октября 01:30 (UTC+04), Спорт 621
Гороскоп на 21 октября - Новые возможности и вызовы! 21 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 060
Трамп призвал Украину заключить сделку с Россией 21 октября 00:51 (UTC+04), В мире 1 140
​​В Кении пастора осудили за убийство 191 человека 21 октября 00:35 (UTC+04), В мире 1 114
Более 500 дзюдоистов поборются за Кубок Федерации дзюдо Азербайджана 21 октября 00:18 (UTC+04), Спорт 716
Прошло 6 лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации 21 октября 00:05 (UTC+04), Политика 1 042
Хроника Победы (21.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева японской газете Nikkei - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 889
Хроника Победы (21.10.2020): Новые успехи Азербайджанской армии, противник бежит - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 173
В Британии задержали подозреваемых в связях с разведкой Ирана 20 октября 23:49 (UTC+04), В мире 4 299
Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси - ФОТО 20 октября 23:35 (UTC+04), Культура 896
Пожар в многоэтажке в Баку, жителей эвакуировали - ФОТО 20 октября 23:27 (UTC+04), Общество 4 389
Семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста перед Европарламентом - ФОТО 20 октября 23:21 (UTC+04), Политика 7 088
Лига чемпионов: "Фенербахче" упустил победу над "Славией" - ВИДЕО 20 октября 23:15 (UTC+04), Спорт 792
Кому мешает мир между Азербайджаном и Арменией? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 20 октября 23:00 (UTC+04), Политика 8 433
В Турции опровергли сообщения о попытке снять турецкий флаг в Азербайджане 20 октября 22:45 (UTC+04), В мире 1 150
Лига чемпионов: "Сабах" уступил дортмундской "Боруссии" в домашнем матче - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 20 октября 22:38 (UTC+04), Спорт 1 073
Сахиба Гафарова подчеркнула важность новых направлений сотрудничества в ТЮРКПА - ФОТО 20 октября 22:29 (UTC+04), Политика 1 033
Трамп заявил о планах потратить более $400 млн на поддержку республиканцев 20 октября 22:21 (UTC+04), В мире 1 067
Школьная форма в Азербайджане: исламский Иран оказался сдержаннее светской Турции 20 октября 22:10 (UTC+04), Политика 12 252
Azərbaycanlı itkin ailələri Avropa Parlamenti qarşısında etiraz aksiyası keçirib - FOTO 20 октября 22:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 056
Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть погибший и раненые 20 октября 21:45 (UTC+04), Общество 796
Гянджасар и Худаванг: история Азербайджана, которую в Ереване пытаются присвоить - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 20 октября 21:40 (UTC+04), Политика 9 623
В новом iPhone нашли изъян 20 октября 21:25 (UTC+04), Наука и технологии 794
Назван главный претендент на "Золотой мяч" по версии The Athletic 20 октября 21:12 (UTC+04), Спорт 892
Раскрыты случаи исключения СМИ с иностранным финансированием из Реестра медиа 20 октября 20:50 (UTC+04), Общество 816
Названы перспективные направления сотрудничества Азербайджана и Венгрии 20 октября 20:35 (UTC+04), Политика 4 864
Реваншисты планировали провокацию на СОР17 - пощечина Бегларяну 20 октября 20:30 (UTC+04), Политика 6 593
В Азербайджане разъяснили предлагаемые изменения в сфере электронной торговли 20 октября 20:17 (UTC+04), Экономика 1 186
Dövlət məktəbində başqa dildə oxumaq istəyənlər bunları bilməlidir 20 октября 20:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 149
Посол Венгрии подчеркнул роль Азербайджана на международной арене 20 октября 20:08 (UTC+04), Политика 1 152
"Если бы женщины управляли миром?": глобальный арт-проект Джуди Чикаго представят в Баку - ФОТО 20 октября 19:53 (UTC+04), Культура 850
В Азербайджане вводятся штрафы за самовольное оставление военнослужащими места службы 20 октября 19:48 (UTC+04), Общество 4 684
Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия" - ФОТО 20 октября 19:43 (UTC+04), Экономика 1 159
В Ормузском проливе загорелся танкер 20 октября 19:33 (UTC+04), В мире 1 090
От Санкт-Петербурга до Стамбула: фестивальный путь азербайджанского фильма "Свинец“ - ФОТО 20 октября 19:21 (UTC+04), Культура 4 503
Шеф-повара дарят тепло! В Баку отметили Международный день кулинара - ФОТО 20 октября 19:05 (UTC+04), Общество 4 585
Азербайджан и Хорватия обсудили развитие стратегического партнерства - ФОТО 20 октября 18:51 (UTC+04), Политика 1 098
Израиль и Ливан проведут переговоры в США 20 октября 18:45 (UTC+04), В мире 1 074
Во Франции почти 150 участников беспорядков получили тюремные сроки - ВИДЕО 20 октября 18:42 (UTC+04), В мире 1 054
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 20 октября 18:38 (UTC+04), Общество 714
Гражданам Азербайджана рекомендовали воздержаться от поездок во Францию 20 октября 18:35 (UTC+04), Общество 5 608
Клоунада, пантомима, препятствие - история одного азербайджанца в Турции - ФОТО 20 октября 18:27 (UTC+04), Культура 4 624
Европа может сократить импорт СПГ из-за ситуации в Ормузском проливе 20 октября 18:24 (UTC+04), В мире 1 010
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:19 (UTC+04), Официальная хроника 7 318
Двор, который дети придумали заново: как ЮАМЕТ проектирует пространство для игры - ФОТО 20 октября 18:16 (UTC+04), Общество 4 484
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии международной выставки искусств MAMA «Мать-природа» в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 5 032
Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии - Айгерим Жампетова для Day.Az 20 октября 17:55 (UTC+04), Политика 5 282
В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев в агропарках 20 октября 17:40 (UTC+04), Общество 737
Стали известны сроки восстановления поставок СПГ через Ормуз 20 октября 17:37 (UTC+04), В мире 1 038
Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО 20 октября 17:34 (UTC+04), Общество 708
В Азербайджане работают над обеспечением безопасного применения ИИ 20 октября 17:31 (UTC+04), Наука и технологии 4 500
Еще новости