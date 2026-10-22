https://news.day.az/world/1868728.html США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии Государственный департамент США распорядился эвакуировать часть сотрудников американских государственных ведомств из Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, об этом представитель ведомства Томми Пиготт написал в социальной сети X.
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии
Государственный департамент США распорядился эвакуировать часть сотрудников американских государственных ведомств из Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az, об этом представитель ведомства Томми Пиготт написал в социальной сети X.
"Государственный департамент США распорядился о выезде из Саудовской Аравии государственных служащих, не занимающих критически важных должностей, и членов их семей", - заявил дипломат.
Отметим, что 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о том, присоединятся ли США к ударам Саудовской Аравии по позициям йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах" (хуситов).
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