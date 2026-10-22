https://news.day.az/world/1868728.html США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии Государственный департамент США распорядился эвакуировать часть сотрудников американских государственных ведомств из Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, об этом представитель ведомства Томми Пиготт написал в социальной сети X.

США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии

В мире, 22 октября 2026 04:58 (UTC +04:00) 333
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии

Государственный департамент США распорядился эвакуировать часть сотрудников американских государственных ведомств из Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, об этом представитель ведомства Томми Пиготт написал в социальной сети X.

"Государственный департамент США распорядился о выезде из Саудовской Аравии государственных служащих, не занимающих критически важных должностей, и членов их семей", - заявил дипломат.

Отметим, что 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о том, присоединятся ли США к ударам Саудовской Аравии по позициям йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах" (хуситов).

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#США
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 04:58 (UTC+04), В мире 336
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), В мире 477
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), Общество 520
Старую загадку Windows объяснили 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 460
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 01:17 (UTC+04), В мире 634
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 653
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 731
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 565
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 723
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 637
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 539
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 1 280
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 784
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 128
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 9 856
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 4 337
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 691
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 872
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 580
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 838
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 5 925
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 571
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 825
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 1 471
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 645
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 825
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 617
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 4 948
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 644
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 923
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 578
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 237
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 960
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 898
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 653
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 959
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 2 373
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 635
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 2 598
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 550
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 901
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 7 349
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 589
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 693
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 849
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 526
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 089
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 689
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 2 182
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 503
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 514
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 602
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 1 945
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 824
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 248
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 801
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 570
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 510
В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков 21 октября 16:28 (UTC+04), В мире 852
Azərbaycanlılar yaşayan bu kənddə nəfəs almaq çox təhlükəlidir 21 октября 16:22 (UTC+04), Azərbaycanca 841
Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы 21 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 2 329
Названы самые долговечные гибриды и электромобили 21 октября 16:10 (UTC+04), Автоновости 1 975
Все запуски SpaceX с мыса Канаверал - ВИДЕО 21 октября 16:06 (UTC+04), Наука и технологии 527
Жителям Агдама, Ходжалы и Лачина передали племенной крупный рогатый скот - ФОТО 21 октября 16:00 (UTC+04), Экономика 880
В европейской стране массово перестали работать сайты 21 октября 15:54 (UTC+04), В мире 883
2 vəkilə töhmət verilib 21 октября 15:53 (UTC+04), Azərbaycanca 827
Делегация TÜRK-AY в Ханкенди - ФОТО 21 октября 15:47 (UTC+04), Политика 2 415
İş yerində bağça ideyası: Azərbaycanda reallaşa bilərmi? - VİDEO 21 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 793
Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 853
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 880
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 838
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 499
В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа 21 октября 15:09 (UTC+04), Общество 3 677
Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 7 288
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 9 416
Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии 21 октября 14:55 (UTC+04), Экономика 920
Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 831
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 542
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 103
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 904
Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО 21 октября 14:08 (UTC+04), Культура 572
ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 926
Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 733
В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова 21 октября 13:50 (UTC+04), Культура 583
В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО 21 октября 13:37 (UTC+04), Экономика 1 986
Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции 21 октября 13:25 (UTC+04), Политика 7 715
В Азербайджане задержали строителя, присвоившего свыше миллиона манатов клиентов 21 октября 13:23 (UTC+04), Общество 2 479
В 2027 году на Каспии могут начать работу новые контейнерные суда 21 октября 13:17 (UTC+04), Экономика 2 576
ЕБРР призвал превратить Средний коридор из транспортного маршрута в экономический коридор 21 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 820
В Баку раскрыли мошенничество под видом услуги по стирке ковров - ВИДЕО 21 октября 13:11 (UTC+04), Общество 3 416
ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане 21 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 2 583
Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению 21 октября 12:58 (UTC+04), Политика 918
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 21 октября 12:50 (UTC+04), Общество 3 217
ЕС предлагает создать в Азербайджане "Сеть наставников для экспортеров" 21 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 2 632
Вниманию водителей: на этой дороге ограничено движение - ВИДЕО 21 октября 12:39 (UTC+04), Общество 611
В ЦБА разъяснили условия страховых выплат при потере работы 21 октября 12:34 (UTC+04), Экономика 891
ЕС предлагает создать в Азербайджане Экспортно-импортный банк для поддержки МСБ 21 октября 12:25 (UTC+04), Экономика 835
В Азербайджане насчитывается около 2,3 млн домохозяйств - Бахар Мурадова 21 октября 12:20 (UTC+04), Общество 2 463
В школах Азербайджана ограничен доступ в TikTok 21 октября 12:15 (UTC+04), Общество 619
От имени журналистов создают фейковые аккаунты в WhatsApp - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 21 октября 12:11 (UTC+04), Общество 5 787
В ЕС рассказали о преимуществах присоединения Азербайджана к транзитной конвенции 21 октября 12:08 (UTC+04), Экономика 842
Стивен Уиткофф прибыл в Россию 21 октября 12:02 (UTC+04), В мире 864
Украина впервые применила тяжелый дрон для эвакуации раненого - ВИДЕО 21 октября 11:56 (UTC+04), В мире 926
Во Франции потерпел крушение истребитель, есть погибший 21 октября 11:45 (UTC+04), В мире 857
ЕС предлагает создать в Азербайджане Национальный торговый портал 21 октября 11:41 (UTC+04), Экономика 849
Мария Шарапова едет в Баку 21 октября 11:37 (UTC+04), Спорт 823
Азербайджан передает зарубежным партнерам знания и опыт ASAN xidmət - Ульви Мехтиев 21 октября 11:35 (UTC+04), Общество 2 511
В ЦБА рассказали о влиянии цифровизации на страховой сектор Азербайджана 21 октября 11:30 (UTC+04), Экономика 824
SOCAR может инвестировать ресурсы в экспортно ориентированные ненефтяные отрасли 21 октября 11:25 (UTC+04), Экономика 837
Дорожная полиция обратилась к водителям 21 октября 11:23 (UTC+04), Общество 606
TRIPP сможет привлечь дополнительные грузопотоки после ввода в эксплуатацию – ЕС 21 октября 11:14 (UTC+04), Экономика 818
В Центре инновационного развития ASAN внедрили шесть новых инструментов обучения 21 октября 11:10 (UTC+04), Общество 2 516
Завтра в этих районах не будет газа 21 октября 11:07 (UTC+04), Общество 708
Названы факторы, привлекающие европейские компании в Азербайджан 21 октября 11:05 (UTC+04), Экономика 829
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 21 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Завершились совместные учения ВВС Азербайджана и ОАЭ - ВИДЕО 21 октября 10:58 (UTC+04), Политика 850
Центр инновационного развития ASAN о результатах пятилетней деятельности 21 октября 10:55 (UTC+04), Общество 2 522
Раскрыта сумма возможного ущерба от беспорядков во Франции 21 октября 10:52 (UTC+04), В мире 855
В ЕС подчеркнули растущий интерес европейского бизнеса к регионам Азербайджана 21 октября 10:47 (UTC+04), Экономика 859
Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана - СМИ 21 октября 10:41 (UTC+04), В мире 908
ЕС работает над привлечением инвестиций в стратегические секторы Азербайджана 21 октября 10:39 (UTC+04), Экономика 832
Азербайджанская нефть подорожала 21 октября 10:36 (UTC+04), Экономика 907
ЕС отметил роль Среднего коридора в укреплении транзитных позиций Азербайджана 21 октября 10:30 (UTC+04), Экономика 836
В Баку стартует Фестиваль оливок - ВИДЕО 21 октября 10:31 (UTC+04), Общество 6 081
В Баку состоялся бизнес-форум ЕС - Азербайджан - ФОТО 21 октября 10:15 (UTC+04), Экономика 5 527
В Баку обсудят перспективы сотрудничества стран ОИС в борьбе с коррупцией 21 октября 10:13 (UTC+04), Политика 860
Эльчин Амирбеков и Кевин Гамильтон обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО 21 октября 10:02 (UTC+04), Политика 7 663
Юг и Север хотят торговать через Азербайджан - ОБЗОР 21 октября 10:00 (UTC+04), Политика 6 493
В Баку произошел пожар в жилом доме - ОБНОВЛЕНО 21 октября 09:41 (UTC+04), Общество 1 657
Elçin Əmirbəyov NATO Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi ilə əməkdaşlığı müzakirə edib 21 октября 09:38 (UTC+04), Azərbaycanca 798
Mercedes-Benz готовит новое поколение и компактную модель G-Class 21 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 595
Леброн Джеймс дебютировал за "Филадельфию" в регулярном чемпионате НБА 21 октября 09:23 (UTC+04), Спорт 560
Биткоин вырос в цене 21 октября 09:19 (UTC+04), Экономика 3 016
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 октября 21 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Организация цифрового сотрудничества готова содействовать экспорту цифровых решений из Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ 21 октября 09:00 (UTC+04), Экономика 5 434
В трех районах Баку не будет света 21 октября 08:45 (UTC+04), Общество 1 767
В Азербайджане готовят новые правила оплаты онлайн-покупок - ВИДЕО 21 октября 08:31 (UTC+04), Экономика 4 582
В опасные леса Китая отправили робособак - ВИДЕО 21 октября 08:13 (UTC+04), Наука и технологии 663
Карабахская карта на COP17: армянские реваншисты снова просчитались – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 21 октября 08:00 (UTC+04), Политика 4 396
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 21 октября 07:31 (UTC+04), Общество
Азербайджан призвал ООН играть более активную роль в поиске пропавших без вести 21 октября 07:25 (UTC+04), Политика 863
Азербайджан подтвердил приверженность межкультурному диалогу на площадке ООН 21 октября 07:15 (UTC+04), Политика 823
Медленный интернет может быть связан с одной незаметной проблемой 21 октября 06:29 (UTC+04), Наука и технологии 3 161
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 21 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Побег от полиции на квадроцикле - ВИДЕО 21 октября 04:24 (UTC+04), Общество 752
Почему нельзя подключать найденную флешку к компьютеру? 21 октября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 732
Япония отправила к Марсу особую миссию - ВИДЕО 21 октября 02:19 (UTC+04), Наука и технологии 743
Лига чемпионов: "ПСЖ" одолел "Барселону", "Ливерпуль" переиграл "Вильярреал" - ВИДЕО 21 октября 01:30 (UTC+04), Спорт 612
Гороскоп на 21 октября - Новые возможности и вызовы! 21 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 048
Трамп призвал Украину заключить сделку с Россией 21 октября 00:51 (UTC+04), В мире 1 084
​​В Кении пастора осудили за убийство 191 человека 21 октября 00:35 (UTC+04), В мире 1 052
Более 500 дзюдоистов поборются за Кубок Федерации дзюдо Азербайджана 21 октября 00:18 (UTC+04), Спорт 704
Прошло 6 лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации 21 октября 00:05 (UTC+04), Политика 985
Хроника Победы (21.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева японской газете Nikkei - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 877
Хроника Победы (21.10.2020): Новые успехи Азербайджанской армии, противник бежит - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 113
В Британии задержали подозреваемых в связях с разведкой Ирана 20 октября 23:49 (UTC+04), В мире 4 111
Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси - ФОТО 20 октября 23:35 (UTC+04), Культура 883
Пожар в многоэтажке в Баку, жителей эвакуировали - ФОТО 20 октября 23:27 (UTC+04), Общество 4 248
Семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста перед Европарламентом - ФОТО 20 октября 23:21 (UTC+04), Политика 7 033
Лига чемпионов: "Фенербахче" упустил победу над "Славией" - ВИДЕО 20 октября 23:15 (UTC+04), Спорт 781
Кому мешает мир между Азербайджаном и Арменией? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 20 октября 23:00 (UTC+04), Политика 8 376
В Турции опровергли сообщения о попытке снять турецкий флаг в Азербайджане 20 октября 22:45 (UTC+04), В мире 1 093
Лига чемпионов: "Сабах" уступил дортмундской "Боруссии" в домашнем матче - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 20 октября 22:38 (UTC+04), Спорт 1 064
Сахиба Гафарова подчеркнула важность новых направлений сотрудничества в ТЮРКПА - ФОТО 20 октября 22:29 (UTC+04), Политика 976
Трамп заявил о планах потратить более $400 млн на поддержку республиканцев 20 октября 22:21 (UTC+04), В мире 1 010
Школьная форма в Азербайджане: исламский Иран оказался сдержаннее светской Турции 20 октября 22:10 (UTC+04), Политика 12 064
Azərbaycanlı itkin ailələri Avropa Parlamenti qarşısında etiraz aksiyası keçirib - FOTO 20 октября 22:00 (UTC+04), Azərbaycanca 999
Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть погибший и раненые 20 октября 21:45 (UTC+04), Общество 783
Гянджасар и Худаванг: история Азербайджана, которую в Ереване пытаются присвоить - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 20 октября 21:40 (UTC+04), Политика 9 566
В новом iPhone нашли изъян 20 октября 21:25 (UTC+04), Наука и технологии 782
Назван главный претендент на "Золотой мяч" по версии The Athletic 20 октября 21:12 (UTC+04), Спорт 884
Раскрыты случаи исключения СМИ с иностранным финансированием из Реестра медиа 20 октября 20:50 (UTC+04), Общество 805
Названы перспективные направления сотрудничества Азербайджана и Венгрии 20 октября 20:35 (UTC+04), Политика 4 675
Реваншисты планировали провокацию на СОР17 - пощечина Бегларяну 20 октября 20:30 (UTC+04), Политика 6 410
В Азербайджане разъяснили предлагаемые изменения в сфере электронной торговли 20 октября 20:17 (UTC+04), Экономика 1 129
Dövlət məktəbində başqa dildə oxumaq istəyənlər bunları bilməlidir 20 октября 20:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 090
Посол Венгрии подчеркнул роль Азербайджана на международной арене 20 октября 20:08 (UTC+04), Политика 1 095
"Если бы женщины управляли миром?": глобальный арт-проект Джуди Чикаго представят в Баку - ФОТО 20 октября 19:53 (UTC+04), Культура 839
В Азербайджане вводятся штрафы за самовольное оставление военнослужащими места службы 20 октября 19:48 (UTC+04), Общество 4 543
Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия" - ФОТО 20 октября 19:43 (UTC+04), Экономика 1 104
В Ормузском проливе загорелся танкер 20 октября 19:33 (UTC+04), В мире 1 032
От Санкт-Петербурга до Стамбула: фестивальный путь азербайджанского фильма "Свинец“ - ФОТО 20 октября 19:21 (UTC+04), Культура 4 366
Шеф-повара дарят тепло! В Баку отметили Международный день кулинара - ФОТО 20 октября 19:05 (UTC+04), Общество 4 448
Азербайджан и Хорватия обсудили развитие стратегического партнерства - ФОТО 20 октября 18:51 (UTC+04), Политика 1 041
Израиль и Ливан проведут переговоры в США 20 октября 18:45 (UTC+04), В мире 1 015
Во Франции почти 150 участников беспорядков получили тюремные сроки - ВИДЕО 20 октября 18:42 (UTC+04), В мире 996
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 20 октября 18:38 (UTC+04), Общество 703
Гражданам Азербайджана рекомендовали воздержаться от поездок во Францию 20 октября 18:35 (UTC+04), Общество 5 598
Клоунада, пантомима, препятствие - история одного азербайджанца в Турции - ФОТО 20 октября 18:27 (UTC+04), Культура 4 486
Европа может сократить импорт СПГ из-за ситуации в Ормузском проливе 20 октября 18:24 (UTC+04), В мире 953
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:19 (UTC+04), Официальная хроника 7 307
Двор, который дети придумали заново: как ЮАМЕТ проектирует пространство для игры - ФОТО 20 октября 18:16 (UTC+04), Общество 4 347
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии международной выставки искусств MAMA «Мать-природа» в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 5 021
Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии - Айгерим Жампетова для Day.Az 20 октября 17:55 (UTC+04), Политика 5 226
В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев в агропарках 20 октября 17:40 (UTC+04), Общество 726
Стали известны сроки восстановления поставок СПГ через Ормуз 20 октября 17:37 (UTC+04), В мире 982
Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО 20 октября 17:34 (UTC+04), Общество 698
В Азербайджане работают над обеспечением безопасного применения ИИ 20 октября 17:31 (UTC+04), Наука и технологии 4 360
"Голос флейты" - вечер азербайджанской и турецкой музыки - ФОТО 20 октября 17:26 (UTC+04), Культура 675
Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ 20 октября 17:20 (UTC+04), Экономика 1 035
Еще новости