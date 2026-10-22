США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии

Государственный департамент США распорядился эвакуировать часть сотрудников американских государственных ведомств из Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, об этом представитель ведомства Томми Пиготт написал в социальной сети X.

"Государственный департамент США распорядился о выезде из Саудовской Аравии государственных служащих, не занимающих критически важных должностей, и членов их семей", - заявил дипломат.

Отметим, что 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о том, присоединятся ли США к ударам Саудовской Аравии по позициям йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах" (хуситов).