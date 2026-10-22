Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест

Камеры предварительного заключения Парижа и других городов Франции переполнены в результате недавних демонстраций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен.

"<...> Все камеры предварительного заключения - то есть места, где люди содержатся в ожидании суда под охраной полицейских, - переполнены, будь то в Париже, Лилле, Марселе, Бордо или Тулузе", - сказал министр.

Дарманен отметил высокую эффективность работы министерства, которое он возглавляет, а также МВД.

В минувшие выходные во Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценке организаторов, в акциях участвовали 800 тыс. человек, хотя МВД насчитало 550 тыс. В некоторых городах выступления переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 17 октября были ограблены примерно 3 тыс. магазинов, задержаны свыше 2,5 тыс. человек.