Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей

Немецкий автоконцерн Volkswagen решил отозвать почти 73 тысячи электромобилей по всему миру из-за дефекта аккумуляторных батарей. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на федеральное ведомство по автомобильному транспорту ФРГ (КВА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Автопроизводитель отзывает по всему миру почти 72 700 электромобилей. Причина: неисправные ячейки аккумулятора, которые в худшем случае могут привести к возгоранию", - говорится в материале.

Издание добавило, что решение коснется моделей ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born, которые сошли с конвейера в период с 2022 по 2025 годы. По данным Volkswagen, дефект возник из-за производственного брака у поставщика аккумуляторов.