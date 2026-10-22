В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни

В последние дни из-за высокой температуры воздуха и неработающих в автобусах кондиционеров пассажиры выражают недовольство.

А как регулируется работа кондиционеров в автобусах в жаркие дни осеннего сезона?

Как сообщает Day.Az, в ответ на запрос Trend в ООО "BakuBus" сообщили, что в связи с началом осеннего сезона автобусы, находящиеся в эксплуатации компании, с 23 сентября переведены на сезонный режим, а функция охлаждения кондиционеров отключена.

Отмечается, что в соответствии с сезонным режимом в автобусах используются системы вентиляции. В дни, когда температура воздуха относительно высокая, для проветривания салона могут также использоваться окна, которые предусмотрено открывать.

Когда погода станет холоднее, в автобусах будет включена система отопления.

"Включение и отключение систем охлаждения и отопления в соответствии с сезонным режимом регулируется централизованно и не зависит от индивидуального решения водителей", - подчеркивается в сообщении.