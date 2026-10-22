https://news.day.az/economy/1868759.html МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана Внешние позиции Азербайджана улучшатся более быстрыми темпами в 2026 году. Как передает Day.Az, об этом говорится в опубликованном в четверг октябрьском Региональном экономическом обзоре Международного валютного фонда (МВФ) по Ближнему Востоку и Центральной Азии. Новость обновляется
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана
Внешние позиции Азербайджана улучшатся более быстрыми темпами в 2026 году.
Как передает Day.Az, об этом говорится в опубликованном в четверг октябрьском Региональном экономическом обзоре Международного валютного фонда (МВФ) по Ближнему Востоку и Центральной Азии.
Новость обновляется
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