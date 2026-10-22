https://news.day.az/politics/1868778.html Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее. Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана Эльдар Микаилзаде в новом выпуске аналитического видеопроекта Baku Network "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее.
Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана Эльдар Микаилзаде в новом выпуске аналитического видеопроекта Baku Network "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре