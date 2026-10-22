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Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО

Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее. Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана Эльдар Микаилзаде в новом выпуске аналитического видеопроекта Baku Network "Диалог с Тофиком Аббасовым".