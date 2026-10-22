Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования

В ближайшие годы около 60 процентов государственного бюджета Азербайджана можно будет формировать на основе электронного прогнозирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на конференции в Баку, посвященной цифровой трансформации государственных финансов.

Министр отметил, что в Азербайджане реализуется комплекс мер, направленных на формирование цифрового государства, цифровизацию государственных услуг, государственных закупок, государственных финансов и бюджетного прогнозирования.

Министр подчеркнул, что основная задача Министерства финансов заключается не просто в переводе государственных услуг в электронный формат, а в их объединении в рамках единого электронного портала и экосистемы.

"Основной подход заключается не в степени цифровизации различных услуг, а именно в объединении различных государственных услуг и услуг в сфере государственных финансов в единой системе посредством единого электронного портала и электронной экосистемы", - заявил он.

По словам Сахиля Бабаева, указом Президента Азербайджана была создана Цифровая информационная система государственных финансов. В течение текущего года началась реализация ряда ее компонентов и подкомпонентов.

Он отметил, что единая система создаст широкие возможности для принятия решений на основе данных, прогнозирования и анализа в сфере государственных финансов. Объединение различных подсистем и обеспечение взаимосвязи данных позволят повысить эффективность реализации государственной финансовой политики.

Говоря о проектах в области цифровизации государственных финансов, министр особо отметил компонент электронной бухгалтерии, который создается на основе модели единого цифрового управления ресурсами государственного сектора GRP (Government Resource Planning).

По его словам, работа над созданием этого компонента уже началась, а система поэтапно вводится в эксплуатацию. С августа обучение работе с ней прошли представители более 260 государственных учреждений. Кроме того, начался полный перевод бухгалтерской отчетности государственных органов в электронный формат.

"До конца года мы планируем обеспечить регистрацию более 2 миллионов единиц инвентарного имущества в единой электронной бухгалтерской системе и тем самым сформировать соответствующую базу данных", - заявил министр.

Сахиль Бабаев добавил, что со следующего года этот процесс охватит все государственные организации. По его оценке, примерно в течение трех лет удастся создать единый реестр, который позволит вести полный электронный учет государственных средств, государственных активов и нефинансовых активов Азербайджана.

Министр отметил, что предусмотрена интеграция этого реестра с системами электронных контрактов, электронного казначейства и электронного бюджета. Это позволит объединить данные о государственных финансах на единой платформе и повысить точность бюджетного планирования.

"Считаем, что при осуществлении прогнозирования на основе этого реестра в ближайшие годы около 60 процентов государственного бюджета можно будет формировать на основе электронного прогнозирования. После сбора соответствующих данных в единой базе прогнозирование 60 процентов государственного бюджета можно будет осуществлять в электронном виде", - подчеркнул он.

Отметим, что при организации Общественного совета при Министерстве финансов Азербайджанской Республики, официальном партнерстве Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана и поддержке Министерства финансов в Баку проходит конференция на тему "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

Участники мероприятия обсудят цифровую трансформацию государственных финансов, перспективы ее развития, эффективное управление финансовыми данными и современные подходы к повышению прозрачности и подотчетности.

В рамках конференции состоятся две панельные сессии на темы "Цифровизация государственных финансов: межсистемная интеграция и новая модель управления" и "Обеспечение устойчивости в управлении данными государственных финансов".