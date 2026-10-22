В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Согласно информации, вице-премьер Армении Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктур Давит Худатян, председатель Комитета по градостроительству Егиазар Варданян и другие должностные лица 21 октября посетили Сюникскую область.

Целью визита было обсуждение на месте ряда организационных вопросов, связанных с запуском работ по проектированию инфраструктур "TRIPP" и определением их дальнейшего хода.