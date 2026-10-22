https://news.day.az/politics/1868776.html В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
Согласно информации, вице-премьер Армении Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктур Давит Худатян, председатель Комитета по градостроительству Егиазар Варданян и другие должностные лица 21 октября посетили Сюникскую область.
Целью визита было обсуждение на месте ряда организационных вопросов, связанных с запуском работ по проектированию инфраструктур "TRIPP" и определением их дальнейшего хода.
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