https://news.day.az/society/1868757.html В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ С 16 ноября в государственных общеобразовательных учреждениях начнутся осенние каникулы 2026/2027 учебного года. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября. Отметим, что 21 и 22 ноября приходятся на субботу и воскресенье. Таким образом, первым учебным днём для школьников станет 23 ноября.
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ
С 16 ноября в государственных общеобразовательных учреждениях начнутся осенние каникулы 2026/2027 учебного года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября.
Отметим, что 21 и 22 ноября приходятся на субботу и воскресенье.
Таким образом, первым учебным днём для школьников станет 23 ноября.
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