https://news.day.az/society/1868754.html Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома В Губе мужчина найден мертвым во дворе своего дома. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, тело Агагулиева Ровшана Тельман оглы было обнаружено членами семьи во дворе дома, где он проживал. Причина смерти не разглашается. По факту проводится расследование.

Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома

Общество, 22 октября 2026 09:59 (UTC +04:00) 281
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома

В Губе мужчина найден мертвым во дворе своего дома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, тело Агагулиева Ровшана Тельман оглы было обнаружено членами семьи во дворе дома, где он проживал. Причина смерти не разглашается.

По факту проводится расследование.

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