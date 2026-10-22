https://news.day.az/society/1868754.html

Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома

В Губе мужчина найден мертвым во дворе своего дома. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, тело Агагулиева Ровшана Тельман оглы было обнаружено членами семьи во дворе дома, где он проживал. Причина смерти не разглашается. По факту проводится расследование.