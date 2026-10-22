Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха"
Защитник бакинского футбольного клуба "Сабах" Эйден Маккарти вошел в историю Лиги чемпионов УЕФА, став восьмым футболистом, родившимся в Южно-Африканской Республике, которому удалось отличиться в турнире.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на южноафриканские СМИ, 22-летний центральный защитник добился этого достижения в матче третьего тура общего этапа против дортмундской "Боруссии".
Маккарти, ранее выступавший за южноафриканский "Кайзер Чифс", провел свою третью встречу в Лиге чемпионов. Несмотря на поражение "Сабаха" со счетом 1:2, защитник отметился дебютным голом за бакинский клуб.
Примечательно, что в историческом списке южноафриканских футболистов, забивавших в Лиге чемпионов, присутствует еще один игрок, хорошо знакомый азербайджанским болельщикам. Бывший нападающий "Карабаха" Дино Ндлову отличился четырьмя голами в квалификационных раундах турнира.
Список футболистов, родившихся в ЮАР и забивавших в Лиге чемпионов:
Бенни Маккарти - 8 голов
Дино Ндлову - 4 гола
Стивен Пиенар - 2 гола
Куинтон Форчун - 2 гола
Беннет Мгуни - 1 гол
Насиф Моррис - 1 гол
Тулани Сереро - 1 гол
Эйден Маккарти - 1 гол
Таким образом, защитник "Сабаха" присоединился к группе южноафриканских футболистов, оставивших свой след в главном клубном турнире Европы.
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