Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха"

Защитник бакинского футбольного клуба "Сабах" Эйден Маккарти вошел в историю Лиги чемпионов УЕФА, став восьмым футболистом, родившимся в Южно-Африканской Республике, которому удалось отличиться в турнире.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на южноафриканские СМИ, 22-летний центральный защитник добился этого достижения в матче третьего тура общего этапа против дортмундской "Боруссии".

Маккарти, ранее выступавший за южноафриканский "Кайзер Чифс", провел свою третью встречу в Лиге чемпионов. Несмотря на поражение "Сабаха" со счетом 1:2, защитник отметился дебютным голом за бакинский клуб.

Примечательно, что в историческом списке южноафриканских футболистов, забивавших в Лиге чемпионов, присутствует еще один игрок, хорошо знакомый азербайджанским болельщикам. Бывший нападающий "Карабаха" Дино Ндлову отличился четырьмя голами в квалификационных раундах турнира.

Список футболистов, родившихся в ЮАР и забивавших в Лиге чемпионов:

Бенни Маккарти - 8 голов

Дино Ндлову - 4 гола

Стивен Пиенар - 2 гола

Куинтон Форчун - 2 гола

Беннет Мгуни - 1 гол

Насиф Моррис - 1 гол

Тулани Сереро - 1 гол

Эйден Маккарти - 1 гол

Таким образом, защитник "Сабаха" присоединился к группе южноафриканских футболистов, оставивших свой след в главном клубном турнире Европы.