Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления

В Азербайджане будет обеспечен переход на электрические тепловые насосы в жилых и коммерческих зданиях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в документе "Долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития Азербайджана".

Согласно документу, определена цель по электрификации оборудования, работающего на природном газе, и переходу на электрические тепловые насосы в существующих жилых и коммерческих зданиях к 2035 году.

В перечень предусмотренных мер также входят установление требований по наличию электрических тепловых насосов во всех новых зданиях, поддержка использования электроэнергии из возобновляемых источников для работы тепловых насосов, а также стимулирование установки электрических тепловых насосов в городских и сельских районах.