Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R)

Хотите купить новое оборудование, пополнить склад, открыть второй филиал или просто укрепить оборотный капитал? YeloBank предлагает предпринимателям выгодный микрокредит для всех этих целей.



Так, предприниматели могут получить микрокредит в Yelo Bank по годовой ставке от 10% на сумму до 100 000 манатов сроком до 48 месяцев. Кредит можно оформить без комиссии. Он предоставляется под поручительство, залог транспортного средства или недвижимости, а также без обеспечения. Предприниматель может выбрать подходящий вариант.



Кроме того, чтобы снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, по кредиту предусмотрен льготный период до 12 месяцев. В течение этого времени предприниматель может спокойнее сосредоточиться на развитии своего бизнеса и более свободно планировать свои финансы.



Воспользуйтесь возможностью и развивайте свой бизнес! Чтобы узнать больше о микрокредите и подать заявку: https://ylb.az/mikrokredit.



Есть вопросы по банковским услугам? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank - Яркий Банкинг!