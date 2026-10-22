Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО
Мир находится на пороге еще больших потрясений.
Как передает Day.Az, об этом в эфире "9 канала" сказал выдающийся журналист, радио- и телеведущий, писатель, общественный деятель Михаил Гусман, говоря об информационной войне на Ближнем Востоке и ее влиянии на общественное мнение на мировой арене.
Комментируя прошедший в Баку саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), он подчеркнул растущую роль Азербайджана как площадки для международного диалога.
Журналист также рассказал о своем интервью с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, вышедшем на азербайджанском телеканале CBC, и высоко оценил значение этого события для двусторонних отношений.
Кроме того, Гусман раскритиковал информационную политику Израиля, высказался о самостоятельном внешнеполитическом курсе Азербайджана и выразил обеспокоенность растущей международной напряженностью, предупредив об угрозе новых масштабных конфликтов.
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