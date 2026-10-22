В Турции задержан экс-советник Эрдогана

В Турции в рамках масштабного расследования предполагаемых махинаций с инвестиционными фондами задержан бывший депутат парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эртан Айдын, занимавший должность советника Реджепа Тайипа Эрдогана в период его премьерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, расследование ведет Главная республиканская прокуратура Стамбула.

Айдын был задержан в Анкаре, после чего было принято решение о его доставке в Стамбул для проведения следственных действий.

По данным следствия, расследование связано с предполагаемыми нарушениями при операциях с акциями компаний Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions и Tera Finansal Yatırımlar Holding.

Основанием для начала следственных мероприятий стали отчеты Совета по рынкам капитала Турции (SPK) и поступившие обращения. В рамках расследования были выданы ордера на задержание 31 человека. Первоначально правоохранители задержали 26 подозреваемых, позднее число задержанных достигло 31.

Среди последних задержанных, помимо Айдына, оказались заместитель генерального директора Tera Holding Седа Тарым Коджабалкан, руководитель инвестиционной компании KUYAŞ Абдуллах Дал, а также Фахри Угур и Хакан Эрйылмаз.

Ранее сообщалось, что Айдын входил в число организаторов предвыборной кампании Реджепа Тайипа Эрдогана в 2023 году. Кроме того, он некоторое время занимал должность члена совета директоров Tera. В начале октября стало известно, что в отношении бывшего депутата был введен запрет на выезд из Турции.

Расследование продолжается.