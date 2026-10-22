Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана

Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

Напомним, что Эльчин Юсубов был назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 7 марта 2024 года.