Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель»

Leonardo Art School и MiniBoss Business School объявили о запуске совместной образовательной программы "Творческий предприниматель: от креатива к бизнесу", объединяющей искусство, инновации и основы предпринимательства для детей в возрасте от 8 до 13 лет.

Программа "Творческий предприниматель" предоставляет детям возможность совместить творчество с бизнесом, развить навыки командной работы и сделать первые шаги на пути к воплощению собственных идей в жизнь.

Программа состоит из двух этапов:

Творческая лаборатория (Creative Lab) - поиск идей, создание продуктов, разработка логотипов и фирменного стиля бренда.

Бизнес-лаборатория (Business Lab) - изучение основ предпринимательства, целевой аудитории, ценообразования, бизнес-моделей, маркетинга и продаж.

Участники будут работать в командах по четыре-пять человек и пройдут курс объемом 90 академических часов. Они получат возможность представить свои проекты на Стартап-форуме, принять участие в Национальном чемпионате MiniBoss и побороться за грант на дальнейшее развитие своих стартапов.

По завершении курса участники получат персональные сертификаты, подтверждающие их участие в программе.

Цель программы - научить детей превращать творческие идеи в реальные продукты, создавать собственные бренды и разрабатывать бизнес-проекты.

MiniBoss Business School - это международная образовательная сеть, насчитывающая более 70 филиалов в 27 странах мира. Ее методика направлена на раскрытие предпринимательского потенциала детей в возрасте от 6 до 17 лет, развитие их лидерских качеств и формирование предпринимательского мышления.

Ежегодно воспитанники MiniBoss презентуют свои проекты на Стартап-форуме и участвуют в национальных и международных чемпионатах, получая ценный опыт и расширяя свои знания.

В рамках программы учащиеся не только разрабатывают бизнес-идеи, но и получают гранты на их реализацию, претворяя проекты в реальные бизнес-инициативы и зарабатывая свой первый доход. Такой подход помогает детям приобрести практические навыки предпринимательства, сформировать финансовую ответственность и заложить основу для будущих бизнес-инициатив.

Leonardo Art School - это международная сеть школ современного искусства, направленная на развитие не только художественного таланта, но и креативного мышления, воображения и способности к инновациям.

Благодаря уникальной методике обучения и специально разработанной программе школа помогает как детям, так и взрослым научиться рисовать, выражать свой творческий потенциал и развивать визуальное воображение.

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