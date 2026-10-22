Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15

Десять азербайджанских боксеров обеспечили себе как минимум бронзовые медали чемпионата Европы U15, проходящего в турецком Трабзоне. По итогам заключительных четвертьфинальных поединков еще шесть представителей сборной завоевали путевки в полуфинал.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, все шестеро спортсменов успешно преодолели четвертьфинальную стадию соревнований.

Нурай Гафарова (50 кг) уверенно победила грузинку Нино Тиркию единогласным решением судей - 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 29:28). За выход в финал азербайджанка поспорит с Полиной Агачанян из России.

Алекбер Мамедли (44 кг) также одержал победу со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28), оказавшись сильнее Леонарда Буханюча из Молдовы. В полуфинале его соперником станет Риан Браннаган из Ирландии.

Санан Насибли (52 кг) единогласным решением судей одолел румына Давида Попеску - 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). Следующий поединок он проведет против серба Лазара Йовановича.

Садыг Халилов (54 кг), представляющий нахчыванскую школу бокса, не оставил шансов россиянину Ярославу Николаускасу - 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 30:27). За путевку в финал он встретится с Джеем Шериданом из Шотландии.

Юсиф Али (57 кг) в напряженном противостоянии победил Николу Илича из Черногории раздельным решением судей - 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28). В полуфинале азербайджанский боксер сразится с украинцем Кириллом Чумаковым.

Сунай Азимов (60 кг) завершил свой четвертьфинальный бой досрочно, победив румына Даниэля Сардару по явному преимуществу в третьем раунде. Его следующим соперником станет Соломон Дюбуа из Англии.

Ранее в полуфинал чемпионата Европы также пробились Рафаэль Аббасов (66 кг), Сархан Хагвердиев (70 кг), Гусейн Айдемирли (90 кг) и Гюлай Оджагова (57 кг).

Таким образом, все десять азербайджанских боксеров, достигших полуфинальной стадии, гарантировали себе как минимум "бронзу" континентального первенства.

Отметим, что полуфинальные поединки чемпионата Европы U15 стартуют сегодня, 22 октября.