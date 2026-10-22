Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина

Достигнута договоренность об экстрадиции из Германии в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана Эльмира Эльхан оглы Нуриева.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что согласие было достигнуто в результате обращения Генеральной прокуратуры в Федеральное управление юстиции Германии, предоставления необходимых документов и проведенных переговоров.

По уголовному делу, расследуемому в Сумгайытском городском управлении полиции, установлены обоснованные подозрения в том, что Эльмир Нуриев, представляясь руководителем компании, давал гражданам ложные обещания отремонтировать их квартиры и, обманывая их и злоупотребляя их доверием, совершил мошенничество, причинив значительный ущерб.

Поскольку он скрывался от следствия, через Национальное центральное бюро Интерпола в отношении него был объявлен международный розыск. В результате принятых мер местонахождение Эльмира Нуриева в Германии было установлено, и он был задержан.

В настоящее время осуществляются соответствующие меры по доставке его в Азербайджан.