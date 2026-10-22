Xocalı və Ağdərəyə növbəti köç olub
Xocalı və Ağdərə rayonlarının bir sıra yaşayış məntəqələrinə növbəti köç həyata keçirilib.
Trend-in Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində respublikanın müxtəlif ərazilərində, əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələr doğma yurdlarına yola salınıblar.
Köç prosesi çərçivəsində Xocalı şəhərinə 4 ailə (23 nəfər), Ballıca kəndinə 5 ailə (27 nəfər), Badara kəndinə 3 ailə (7 nəfər), Daşbulaq kəndinə 1 ailə (2 nəfər), Xanyurdu kəndinə 2 ailə (5 nəfər) köçürülüb.
Bununla yanaşı, Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə 6 ailə (29 nəfər), Heyvalı kəndinə isə 23 ailə (83 nəfər) yerləşdirilib.
Beləliklə, bu mərhələdə ümumilikdə 44 ailənin 176 üzvünün doğma yurdlarına qayıdışı təmin olunub.
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