Иран заявил о готовности к затяжной войне

США попали в ловушку затягивания конфликта на Ближнем Востоке, однако война на истощение сыграет на руку Ирану, обладающему развитой сетью подземных объектов и заводов полного цикла. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Война на истощение сыграет на руку Ирану и в ущерб Америке. В условиях затяжной войны ключевой вопрос состоит в том, может ли страна поддерживать непрерывный цикл производства, развертывания и реагирования. Мы показали, что можем наносить урон противоположной стороне", - сказал он в интервью изданию Drop Site.

Резаи добавил, что противостояние вокруг Ормузского пролива стало для Вашингтона новым предлогом для затягивания боевых действий, однако Тегеран не намерен отказываться от своих рычагов давления до выполнения американской стороной взятых обязательств.