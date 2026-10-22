https://news.day.az/politics/1868845.html Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии Заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Муса Гасымлы и депутаты Малахат Ибрагимгызы и Низами Сафаров будут наблюдать за внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся в Сербии. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии

Политика, 22 октября 2026 14:22 (UTC +04:00) 350
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии

Заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Муса Гасымлы и депутаты Малахат Ибрагимгызы и Низами Сафаров будут наблюдать за внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся в Сербии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Сообщается, что парламентская делегация будет находиться с визитом в Белграде с 23 по 27 октября.

В рамках визита депутаты посетят ряд избирательных участков, оценят процесс подготовки к выборам и созданные на участках условия, а также будут наблюдать за ходом избирательного процесса в день голосования.

Президент Сербии Александар Вучич официально объявил о своей отставке с должности 27 сентября 2026 года и назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября 2026 года.

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