Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО

Очередная серия мероприятий проекта "Дуновение культуры" (Mədəniyyət rüzgarı), реализуемого Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана, будет представлена в Губинском, Хачмазском, Сиязанском и Шабранском регионах с 23 по 30 октября. Мероприятия состоятся при поддержке Губа-Хачмазского регионального управления культуры, говорится в сообщении пресс-службы MEMİM, передает Day.Az.

23 октября в Центральной библиотеке Шабранской районной централизованной библиотечной системы начнутся тренинги для сотрудников музеeв. Для сотрудников библиотек будет также организован тренинг "Функциональные возможности КОХА АКИС и способы их эффективного использования", а для преподавателей музыкальных и художественных школ в Сиязанской городской детской художественной школе пройдет тренинг на тему "Учебная документация".

Проект также включает мастер-классы по музыкальным специальностям.

26 октября в Хачмазской городской детской музыкальной школе пройдут мастер-классы по специальностям фортепиано и скрипка.

28 октября в рамках проекта "Диалог об искусстве" в Центре культуры имени Гейдара Алиева Хачмазского района состоится встреча с народным артистом, таристом Эльчином Гашимовым.

30 октября проект "Дуновение культуры" завершится мастер-классами по специальностям тар и гармонь в Губинской городской детской художественной школе.

Напомним, что первые мероприятия проекта "Дуновение культуры", реализуемого MEMİM с прошлого года, состоялись в апреле 2025 года в Гяндже, а следующая серия мероприятий прошла в Карабахском регионе в октябре того же года. Мероприятия вызвали большой интерес в регионах страны.

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