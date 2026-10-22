На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге?

Азербайджанский паспорт занял 73-е место в международном рейтинге паспортов. Согласно представленным данным, граждане Азербайджана могут путешествовать в 68 направлений без визы или с получением визы по прибытии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Henley Passport Index, составляемый компанией Henley & Partners, сравнивает паспорта разных стран по числу направлений, в которые их владельцы могут поехать без предварительного получения визы.

В списке Азербайджан опережает Армению. Эта страна заняла 78-е место и предоставляет доступ в 63 направления. Среди других стран Кыргызстан с возможностью поездок в 59 стран занял 81-е место, Узбекистан с безвизовым доступом в 57 стран - 82-е. Среди бывших советских республик последнее место занимает Туркменистан. В рейтинге возможности граждан Туркменистана путешествовать в 44 страны в упрощённом режиме оценены 93-м местом.

В июльском выпуске Henley Passport Index за 2026 год на первом месте находится Сингапур с доступом в 192 направления без визы или с визой по прибытии. Объединённые Арабские Эмираты, Япония и Южная Корея с показателем 188 направлений делят второе место. Далее следуют паспорта европейских стран.

По данным за июль 2026 года, Афганистан находится на последнем месте как страна с самым слабым паспортом в мире. Граждане этой страны могут ездить в 22 направления без визы или с визой по прибытии.

Отметим, что Henley Passport Index составляется на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и регулярно обновляется. В рейтинге наряду с безвизовым въездом учитываются также направления, доступные по визе по прибытии и электронному разрешению на поездку.