ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа

Азербайджан остается наиболее финансово устойчивым суверенным заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа, чему способствуют значительные и растущие фискальные и денежно-кредитные резервы, низкий уровень государственного долга и устойчивая внешняя финансовая позиция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в последнем отчете нидерландской финансовой группы ING.

Новость обновляется