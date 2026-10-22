https://news.day.az/economy/1868873.html ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа Азербайджан остается наиболее финансово устойчивым суверенным заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа, чему способствуют значительные и растущие фискальные и денежно-кредитные резервы, низкий уровень государственного долга и устойчивая внешняя финансовая позиция.
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа
Азербайджан остается наиболее финансово устойчивым суверенным заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа, чему способствуют значительные и растущие фискальные и денежно-кредитные резервы, низкий уровень государственного долга и устойчивая внешняя финансовая позиция.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в последнем отчете нидерландской финансовой группы ING.
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