В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов

В полицию поступила информация об угонах мотоциклов, а также кражах скутеров и велосипедов на территории Ясамальского и Насиминского районов столицы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных мероприятий на территории Ясамальского района были установлены и задержаны Ю. Багиров, Т. Демиров и М. Гадиров, угнавшие мотоциклы, принадлежавшие разным гражданам.

В ходе расследования выяснилось, что М. Гадиров совершал аналогичные деяния и в других районах столицы.

Кроме того, в Насиминском районе были задержаны Г. Аббасов и ранее судимый В. Джафаров, похитившие скутер стоимостью 1 800 манатов и велосипед стоимостью 2 500 манатов.

По данным фактам проводится расследование.