В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов
В полицию поступила информация об угонах мотоциклов, а также кражах скутеров и велосипедов на территории Ясамальского и Насиминского районов столицы.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных мероприятий на территории Ясамальского района были установлены и задержаны Ю. Багиров, Т. Демиров и М. Гадиров, угнавшие мотоциклы, принадлежавшие разным гражданам.
В ходе расследования выяснилось, что М. Гадиров совершал аналогичные деяния и в других районах столицы.
Кроме того, в Насиминском районе были задержаны Г. Аббасов и ранее судимый В. Джафаров, похитившие скутер стоимостью 1 800 манатов и велосипед стоимостью 2 500 манатов.
По данным фактам проводится расследование.
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