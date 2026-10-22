https://news.day.az/society/1868853.html Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» У председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусала Аслана появился новый заместитель. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", соответствующее распоряжение подписал 12 октября Президент Ильхам Алиев. Согласно распоряжению, на эту должность назначен Заур Нагиев.
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен»
У председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусала Асланова появился новый заместитель.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", соответствующее распоряжение подписал 12 октября Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, на эту должность назначен Заур Нагиев.
До этого назначения он занимал пост заместителя председателя правления ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".
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