Хорошая новость для пользователей метро

Капитальная реконструкция тупика станции метро "Ази Асланов" завершится завтра.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Работы проводились на участке около 280 метров в три этапа. На предыдущих этапах выполнены ремонтно-восстановительные работы, оштукатурены стены и пол, усилены пол, стены и потолок, полностью перестроены разделительные стены между средними путями.

На заключительном этапе ведутся изоляция и штукатурка потолка, наносится специальная краска. Перекрытие дополнительно усиливается современным углеволоконным материалом. Продолжается прокладка дренажных линий, начат монтаж коммуникаций. Также строится мостик для осмотра и остановки поездов.

По проекту пути тупика общей длиной около 1000 метров уложены на современные железобетонные основания, а стрелочные переводы - из железобетонных монолитных блоков. В тупике из 4 путей установлено 6 стрелочных переводов. Обновление систем электроснабжения, связи, сигнализации, видеонаблюдения, пожарной безопасности, водоснабжения, канализации, вентиляции и других систем продолжается по плану.

Во время работ регулярно проводятся обследования для повышения устойчивости конструкций и защиты от агрессивных грунтовых вод. По их итогам в сезон дождей на территории будут приняты дополнительные меры предосторожности.

Тупиковые пути нужны для ночной стоянки поездов, гибкого управления, движения с короткими интервалами, осмотра и обслуживания. Из-за долгой эксплуатации и сложных гидрогеологических условий конструкции тупика станции "Ази Асланов" серьёзно пострадали от грунтовых вод, на стенах появилась эрозия.

Работы по повышению устойчивости тупика и станции "Ази Асланов" проводятся в рамках плана мероприятий Государственной программы на 2025-2030 годы.