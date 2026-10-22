В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района

Названия двух муниципалитетов Губинского района Азербайджана и входящих в их состав населенных пунктов изменены.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.

Согласно изменениям, муниципалитет Тимирязев-Алексеевка переименован в муниципалитет Бахрали-Чинарлы, а муниципалитет Владимировка - в муниципалитет Эльбир.

Соответствующие изменения внесены и в названия одноименных территориальных единиц, входящих в состав указанных муниципалитетов.