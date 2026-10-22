https://news.day.az/officialchronicle/1868840.html В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района Названия двух муниципалитетов Губинского района Азербайджана и входящих в их состав населенных пунктов изменены. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района
Названия двух муниципалитетов Губинского района Азербайджана и входящих в их состав населенных пунктов изменены.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон.
Согласно изменениям, муниципалитет Тимирязев-Алексеевка переименован в муниципалитет Бахрали-Чинарлы, а муниципалитет Владимировка - в муниципалитет Эльбир.
Соответствующие изменения внесены и в названия одноименных территориальных единиц, входящих в состав указанных муниципалитетов.
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