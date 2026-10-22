ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане

Количество операций, ежедневно осуществляемых через систему мгновенных платежей, оператором которой является Центральный банк Азербайджана (ЦБА), достигло 1 миллиона. При этом оборот операций в системе превысил 2 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Департамента развития платежных систем и продуктов ЦБА Афган Аббасов в четверг на конференции в Баку, посвященной цифровой трансформации государственных финансов.

Он отметил, что основными преимуществами системы мгновенных платежей являются возможность осуществления операций в режиме 24/7, их мгновенное исполнение и более низкие затраты. В последнее время показатели системы значительно выросли благодаря подключению банков и государственных органов, а также расширению перечня платежей, проводимых через нее.

"Если в 2024 году через систему мгновенных платежей за весь год осуществлялся 1 миллион операций, то сейчас это число достигло 1 миллиона в день", - отметил А. Аббасов.

По его словам, оборот операций через систему превысил 2 миллиарда манатов, что примерно в пять раз больше показателя за аналогичный период прошлого года.

А. Аббасов сообщил, что система используется для переводов между физическими и юридическими лицами, проведения платежей на небольшие суммы, а также осуществления бюджетных и других государственных платежей.

По его словам, расширение использования системы мгновенных платежей для государственных расчетов является одним из приоритетных направлений деятельности Центрального банка. В настоящее время ведется работа по обеспечению проведения через нее платежей в рамках Правительственного платежного портала, охватывающего коммунальные, налоговые и другие бюджетные платежи.

"Это позволит осуществлять государственные и бюджетные платежи незамедлительно, а также проводить такие операции с меньшими затратами", - подчеркнул он.

По словам директора департамента, ряд банков уже интегрирован в систему и обеспечивает прием платежей. Объем операций в этом направлении увеличился более чем в десять раз по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что по мере расширения использования системы банками эти показатели продолжат расти.

А. Аббасов также подчеркнул важность обеспечения бесперебойной и устойчивой работы системы на фоне увеличения количества и объема операций. В настоящее время системой пользуются банки, финтех-стартапы и государственные органы.

"Если раньше мы уделяли больше внимания вопросам подключения к системе и внедрения различных видов платежей, то теперь мы постоянно отслеживаем время исполнения операций на уровне секунд и миллисекунд. Цель - осуществление операций в более короткие сроки", - отметил он.

Он добавил, что также на регулярной основе ведется работа по сокращению количества технических ошибок, возникающих у участников системы. Это позволит обеспечить исполнение платежей быстрее и с меньшим количеством ошибок.

А. Аббасов подчеркнул, что для обеспечения устойчивости системы мгновенных платежей ее работа поддерживается основным и резервным центрами обработки данных. Такой подход позволяет обеспечить бесперебойное и стабильное проведение платежных операций.

Отметим, что при организации Общественного совета при Министерстве финансов Азербайджанской Республики, официальном партнерстве Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана и поддержке Министерства финансов в Баку проходит конференция на тему "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

Участники мероприятия обсудят цифровую трансформацию государственных финансов, перспективы ее развития, эффективное управление финансовыми данными и современные подходы к повышению прозрачности и подотчетности.

В рамках конференции состоятся две панельные сессии на темы "Цифровизация государственных финансов: межсистемная интеграция и новая модель управления" и "Обеспечение устойчивости в управлении данными государственных финансов".