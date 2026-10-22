В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев

В ряд населенных пунктов Ходжалинского и Агдеринского районов состоялся очередной этап переселения в рамках программы "Великое возвращение".

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, семьи, временно проживавшие в различных регионах Азербайджана, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, отправились в родные края.

В рамках очередного этапа переселения в город Ходжалы направлены 4 семьи (23 человека), в село Баллыджа - 5 семей (27 человек), в село Бадара - 3 семьи (7 человек), в село Дашбулаг - 1 семья (2 человека), в село Ханюрду - 2 семьи (5 человек).

Кроме того, в село Венгли Агдеринского района переселены 6 семей (29 человек), а в село Гейвалы - 23 семьи (83 человека).

Таким образом, на данном этапе в родные края вернулись в общей сложности 44 семьи, или 176 человек.