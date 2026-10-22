https://news.day.az/society/1868838.html Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром В Баку отказ водителя автобуса маршрута № 5 продолжить движение после ссоры с одним из пассажиров вызвал недовольство. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, информация об этом была опубликована в социальной сети.
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром
В Баку отказ водителя автобуса маршрута № 5 продолжить движение после ссоры с одним из пассажиров вызвал недовольство.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, информация об этом была опубликована в социальной сети.
По словам пассажиров, после ссоры с одним человеком водитель остановил автобус, вышел из него и около 5 минут не возобновлял движение. Он заявил, что из-за одного человека все останутся в пути.
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