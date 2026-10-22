Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром

В Баку отказ водителя автобуса маршрута № 5 продолжить движение после ссоры с одним из пассажиров вызвал недовольство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, информация об этом была опубликована в социальной сети.

По словам пассажиров, после ссоры с одним человеком водитель остановил автобус, вышел из него и около 5 минут не возобновлял движение. Он заявил, что из-за одного человека все останутся в пути.