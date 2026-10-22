Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана

Республика Армения вернет Азербайджану азербайджанского гражданина, который, заблудившись, оказался на ее территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в беседе с журналистами.

"В мире нет такой границы, линии соприкосновения, линии фронта, которую человек не мог бы пересечь. Человек пересёк границу, военные нашли его, задержали и передали в СНБ. Мы должны его вернуть", - сказал Пашинян.