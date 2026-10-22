https://news.day.az/politics/1868844.html Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана Республика Армения вернет Азербайджану азербайджанского гражданина, который, заблудившись, оказался на ее территории. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в беседе с журналистами. "В мире нет такой границы, линии соприкосновения, линии фронта, которую человек не мог бы пересечь.
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана
Республика Армения вернет Азербайджану азербайджанского гражданина, который, заблудившись, оказался на ее территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в беседе с журналистами.
"В мире нет такой границы, линии соприкосновения, линии фронта, которую человек не мог бы пересечь. Человек пересёк границу, военные нашли его, задержали и передали в СНБ. Мы должны его вернуть", - сказал Пашинян.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре