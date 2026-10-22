На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом

В Азербайджане планируется до конца года расширить перечень услуг на базе искусственного интеллекта, доступных на платформе mygov.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Шахин Алиев в четверг на конференции в Баку, посвященной цифровой трансформации государственных финансов.

По его словам, будут определены новые направления применения искусственного интеллекта и соответствующие проекты, после чего начнется их реализация. Наряду с этим оказывается поддержка частному сектору в разработке и расширении решений на базе искусственного интеллекта.

"Мы оказываем поддержку частному сектору в расширении решений в сфере искусственного интеллекта. Наша цель заключается в том, чтобы государственные структуры также активно использовали эти решения", - отметил Ш. Алиев.

Представитель Агентства подчеркнул, что применение искусственного интеллекта не ограничивается финансовым сектором. Такие технологии уже используются и на платформе mygov, предназначенной для предоставления гражданам доступа к государственным услугам по принципу "единого окна".

По его словам, в настоящее время число пользователей платформы превышает 4 млн человек. Граждане могут направлять обращения с помощью сервисов на базе искусственного интеллекта в голосовом или текстовом формате через чат-бот.

Ш. Алиев добавил, что до конца года планируется увеличить количество услуг на базе искусственного интеллекта, доступных на платформе mygov.

Отметим, что при организации Общественного совета при Министерстве финансов Азербайджанской Республики, официальном партнерстве Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана и поддержке Министерства финансов в Баку проходит конференция на тему "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

Участники мероприятия обсудят цифровую трансформацию государственных финансов, перспективы ее развития, эффективное управление финансовыми данными и современные подходы к повышению прозрачности и подотчетности.

В рамках конференции состоятся две панельные сессии на темы "Цифровизация государственных финансов: межсистемная интеграция и новая модель управления" и "Обеспечение устойчивости в управлении данными государственных финансов".