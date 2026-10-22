В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров

Срок подписания электронных договоров в Азербайджане сократился до 10 часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заведующий отделом современных технологий и инноваций Аппарата Министерства финансов Азербайджана Нурлан Солтанов в четверг на конференции, посвященной цифровой трансформации государственных финансов, которая проходит в Баку.

"В Азербайджане в рамках цифровизации государственных финансов продолжается работа по подписанию электронных договоров, оформлению актов приема-передачи и проведению казначейских операций через единую систему", - сказал он.

По его словам, внедрение системы электронных договоров ускорило процесс их оформления. В настоящее время некоторые договоры подписываются всего за 10 часов, что свидетельствует о значительном сокращении сроков по сравнению с предыдущим периодом.

Солтанов отметил, что с сентября процесс подписания актов приема-передачи в электронной форме перешел в активную фазу, что позволяет осуществлять соответствующие процедуры в рамках единой системы.

Он также сообщил, что цифровизация процессов составления бюджета и функционирования казначейской системы способствует ускорению платежных операций. Положительные результаты этих изменений уже постепенно становятся заметными.

Заведующий отделом подчеркнул, что цифровизация государственных финансов не ограничивается мерами, реализуемыми Министерством финансов. В рамках внедрения системы электронных договоров ведется работа по ее интеграции с информационными системами других государственных органов.

"В рамках внедрения системы электронных договоров мы уже осуществляем интеграцию с тремя-четырьмя различными государственными органами. В частности, обеспечена интеграция информационных систем с Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком и Государственной налоговой службой", - отметил он.

По словам Солтанова, эта интеграция направлена на повышение эффективности управления государственными средствами и расширение возможностей электронной бухгалтерской системы.

Он пояснил, что автоматическое отражение в электронной бухгалтерской системе информации о товарах, принятых на основании договоров, а также проведение платежей через единую платформу без необходимости дополнительного обмена данными между системами позволят государственным органам экономить время и повышать эффективность операций.

Солтанов отметил, что новая система электронного бухгалтерского учета призвана не только совершенствовать деятельность Министерства финансов, но и упрощать внутренние управленческие процессы организаций, финансируемых из государственного бюджета, а также других государственных органов.

По его словам, внедрение системы позволит совершенствовать бухгалтерский учет в государственных организациях, обеспечивать более точное отражение данных и управлять финансовыми операциями на основе единого подхода.

Он добавил, что поэтапное внедрение и интеграция систем электронных договоров, электронного бухгалтерского учета, бюджетной и казначейской систем позволят охватить все основные этапы управления государственными средствами в рамках единой цифровой среды.

"По мере поэтапного ввода в эксплуатацию всех подсистем станет возможным обеспечить эффективное управление государственными средствами и охватить все процессы - от составления бюджета до проведения казначейских операций и применения механизмов контроля", - подчеркнул Солтанов.

Отметим, что при организации Общественного совета при Министерстве финансов Азербайджанской Республики, официальном партнерстве Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана и поддержке Министерства финансов в Баку проходит конференция на тему "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

Участники мероприятия обсудят цифровую трансформацию государственных финансов, перспективы ее развития, эффективное управление финансовыми данными и современные подходы к повышению прозрачности и подотчетности.

В рамках конференции состоятся две панельные сессии на темы "Цифровизация государственных финансов: межсистемная интеграция и новая модель управления" и "Обеспечение устойчивости в управлении данными государственных финансов".