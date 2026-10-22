В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды

В Азербайджане планируется объединить в единую систему классификационные коды, используемые при закупках, ведении бухгалтерского учета, оформлении актов приема-передачи и планировании бюджета.

Об этом сказал начальник отдела современных технологий и инноваций аппарата министерства финансов Азербайджана Нурлан Солтанов на конференции, посвященной цифровой трансформации государственных финансов, которая состоялась в четверг в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Он отметил, что в настоящее время на различных этапах управления государственными финансами используются отдельные коды для закупок, классификации и бухгалтерского учета. Предусматривается объединить эти коды в единый механизм в рамках Цифровой государственной финансовой информационной системы.

"Наша главная цель - интегрировать каждый из этих кодов в Цифровую государственную финансовую информационную систему. Код, используемый в начале процесса закупок, должен применяться также в бухгалтерском учете, актах приема-передачи, казначейских операциях и при подготовке бюджета на следующий год", - отметил Н. Солтанов.

Начальник отдела сообщил, что по этому вопросу проводятся обсуждения с Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, а также с другими соответствующими ведомствами.

По его словам, такой подход позволит укрепить взаимосвязь между различными этапами управления государственными финансами, обеспечить последовательную передачу данных и управлять процессами на основе единого механизма.

"Одно из основных преимуществ этой системы заключается в обеспечении перехода к единым классификационным кодам по всей стране. Таким образом, коды, которые в настоящее время используются в различных процессах, будут взаимосвязаны и объединены в единую систему", - подчеркнул Н. Солтанов.