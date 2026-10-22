В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО
Кино, литература и современные технологии встретились на одной сцене: в Баку подвели итоги VI Международного кинофестиваля буктрейлеров, объединившего авторов из почти 20 стран мира, передает Day.Az.
В Киноцентре "Низами" состоялась церемония награждения победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров, проходящего под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" - "Представь книгу, заяви о себе!"
В этом году на конкурс поступило около 50 фильмов из почти 20 стран. География участников и разнообразие представленных работ стали свидетельством растущего международного интереса к буктрейлерам - формату, который объединяет литературу, кинематограф и цифровое творчество, помогая открывать книги новой аудитории.
Основатель и руководитель проекта, киноактер Руслан Сабирли, выступая на церемонии, отметил значимость фестиваля и подчеркнул, что международный интерес к нему подтверждает перспективность развития этого направления.
Фестиваль ставит перед собой задачу популяризировать книги и чтение, поддерживать креативные подходы к продвижению литературы, выявлять талантливую молодежь в сфере кино, а также развивать буктрейлеры как самостоятельное направление искусства и бизнеса.
В состав жюри VI фестиваля вошли режиссер Эмин Мирабдуллаев (Азербайджан), визуальный дизайнер Хатидже Оксюз (Турция) и писательница Гюнель Аскерова (Азербайджан).
Международный конкурс охватил сразу несколько направлений - от полнометражных и короткометражных фильмов о книгах до мобильных, анимационных, поэтических и созданных с помощью искусственного интеллекта буктрейлеров.
Победителями международного конкурса стали:
- Лучший полнометражный книжный фильм - Her Cold Heart (Россия), Владимир Котт.
- Лучший короткометражный книжный фильм - Christmass Tree (Россия), Ольга Ушакова.
- Лучший буктайзер - Aletheia. A Ben-Hur Saga (Англия), Луиджи Коли.
- Лучший буктрейлер - The Man With The Longest Shadow (Испания), Мартин Романелла.
- Лучший мобильный буктрейлер - And Don't Look At The Camera (Италия), Валентина Конфуорто.
- Лучший ИИ-буктрейлер - Iren's Life (Испания), Паблио Сезар.
- Лучший поэтический буктрейлер - The Girl In The Elevator (Китай), Ган Цзяо.
- Лучший триллер-буктрейлер - Red Hotel (США), Нел Тиер.
- Лучший фантастический буктрейлер - Assistant To The Villain (Румыния), Амос-Антониус Брадатану.
- Лучший анимационный буктрейлер - Awakening Of Colors (Мексика), Алекс Каррильо.
- Лучший студенческий буктрейлер - The Wolf And The Fox, Алина Зелянкова.
Особое место в программе заняли работы, созданные с применением искусственного интеллекта и мобильных технологий. Эти номинации подчеркнули, что современные инструменты открывают новые возможности для визуального повествования и творческого переосмысления литературных произведений.
В национальном конкурсе также определили авторов лучших работ в пяти номинациях:
- Лучший короткометражный книжный фильм - "История без названия", Назим Мусабейли.
- Лучший буктрейлер - "Свадебное платье", Шахрияр Джамалбейли.
- Лучший мобильный буктрейлер - "Чужак", Сахил Ядигарлы.
- Лучший ИИ-буктрейлер - "Зеркало: другая сторона человечества", Руслан Ибрагимли.
- Лучший анимационный буктрейлер - "Три подсказки", Аслан Махаррамли.
В ходе церемонии члены жюри поделились впечатлениями о фестивале, выступили с речами и объявили имена лауреатов. Победители поднялись на сцену, чтобы получить дипломы и награды за свои творческие достижения.
Международный кинофестиваль буктрейлеров, организованный SBRLY, проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино (ARKA).
Фестиваль продолжает развивать формат, в котором книга становится отправной точкой для создания самостоятельного визуального произведения. Благодаря буктрейлерам литературные истории обретают новое звучание, а молодые авторы получают возможность заявить о себе на международной площадке.
Подробная информация об условиях участия, требованиях к фильмам, призовом фонде и других аспектах фестиваля доступна на официальном сайте: www.booktrailerfest.com.
Контакты фестиваля:
- Электронная почта: [email protected]
- Facebook: https://www.facebook.com/BooktrailerFest
- Instagram: https://www.instagram.com/BooktrailerFest
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