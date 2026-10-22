В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО

Кино, литература и современные технологии встретились на одной сцене: в Баку подвели итоги VI Международного кинофестиваля буктрейлеров, объединившего авторов из почти 20 стран мира, передает Day.Az.

В Киноцентре "Низами" состоялась церемония награждения победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров, проходящего под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" - "Представь книгу, заяви о себе!"

В этом году на конкурс поступило около 50 фильмов из почти 20 стран. География участников и разнообразие представленных работ стали свидетельством растущего международного интереса к буктрейлерам - формату, который объединяет литературу, кинематограф и цифровое творчество, помогая открывать книги новой аудитории.

Основатель и руководитель проекта, киноактер Руслан Сабирли, выступая на церемонии, отметил значимость фестиваля и подчеркнул, что международный интерес к нему подтверждает перспективность развития этого направления.

Фестиваль ставит перед собой задачу популяризировать книги и чтение, поддерживать креативные подходы к продвижению литературы, выявлять талантливую молодежь в сфере кино, а также развивать буктрейлеры как самостоятельное направление искусства и бизнеса.

В состав жюри VI фестиваля вошли режиссер Эмин Мирабдуллаев (Азербайджан), визуальный дизайнер Хатидже Оксюз (Турция) и писательница Гюнель Аскерова (Азербайджан).

Международный конкурс охватил сразу несколько направлений - от полнометражных и короткометражных фильмов о книгах до мобильных, анимационных, поэтических и созданных с помощью искусственного интеллекта буктрейлеров.

Победителями международного конкурса стали:

Лучший полнометражный книжный фильм - Her Cold Heart (Россия), Владимир Котт.

- Her Cold Heart (Россия), Владимир Котт. Лучший короткометражный книжный фильм - Christmass Tree (Россия), Ольга Ушакова.

- Christmass Tree (Россия), Ольга Ушакова. Лучший буктайзер - Aletheia. A Ben-Hur Saga (Англия), Луиджи Коли.

- Aletheia. A Ben-Hur Saga (Англия), Луиджи Коли. Лучший буктрейлер - The Man With The Longest Shadow (Испания), Мартин Романелла.

- The Man With The Longest Shadow (Испания), Мартин Романелла. Лучший мобильный буктрейлер - And Don't Look At The Camera (Италия), Валентина Конфуорто.

- And Don't Look At The Camera (Италия), Валентина Конфуорто. Лучший ИИ-буктрейлер - Iren's Life (Испания), Паблио Сезар.

- Iren's Life (Испания), Паблио Сезар. Лучший поэтический буктрейлер - The Girl In The Elevator (Китай), Ган Цзяо.

- The Girl In The Elevator (Китай), Ган Цзяо. Лучший триллер-буктрейлер - Red Hotel (США), Нел Тиер.

- Red Hotel (США), Нел Тиер. Лучший фантастический буктрейлер - Assistant To The Villain (Румыния), Амос-Антониус Брадатану.

- Assistant To The Villain (Румыния), Амос-Антониус Брадатану. Лучший анимационный буктрейлер - Awakening Of Colors (Мексика), Алекс Каррильо.

- Awakening Of Colors (Мексика), Алекс Каррильо. Лучший студенческий буктрейлер - The Wolf And The Fox, Алина Зелянкова.

Особое место в программе заняли работы, созданные с применением искусственного интеллекта и мобильных технологий. Эти номинации подчеркнули, что современные инструменты открывают новые возможности для визуального повествования и творческого переосмысления литературных произведений.

В национальном конкурсе также определили авторов лучших работ в пяти номинациях:

Лучший короткометражный книжный фильм - "История без названия", Назим Мусабейли.

- "История без названия", Назим Мусабейли. Лучший буктрейлер - "Свадебное платье", Шахрияр Джамалбейли.

- "Свадебное платье", Шахрияр Джамалбейли. Лучший мобильный буктрейлер - "Чужак", Сахил Ядигарлы.

- "Чужак", Сахил Ядигарлы. Лучший ИИ-буктрейлер - "Зеркало: другая сторона человечества", Руслан Ибрагимли.

- "Зеркало: другая сторона человечества", Руслан Ибрагимли. Лучший анимационный буктрейлер - "Три подсказки", Аслан Махаррамли.

В ходе церемонии члены жюри поделились впечатлениями о фестивале, выступили с речами и объявили имена лауреатов. Победители поднялись на сцену, чтобы получить дипломы и награды за свои творческие достижения.

Международный кинофестиваль буктрейлеров, организованный SBRLY, проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино (ARKA).

Фестиваль продолжает развивать формат, в котором книга становится отправной точкой для создания самостоятельного визуального произведения. Благодаря буктрейлерам литературные истории обретают новое звучание, а молодые авторы получают возможность заявить о себе на международной площадке.

Подробная информация об условиях участия, требованиях к фильмам, призовом фонде и других аспектах фестиваля доступна на официальном сайте: www.booktrailerfest.com.

Контакты фестиваля:

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