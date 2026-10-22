Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике

Азербайджан обсудил с Всемирным банком сотрудничество по проекту AZURE и Каспийско-Черноморско-Европейскому зеленому энергетическому коридору.

Как передает Day.Az, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил на своей странице в социальной сети X.

"Мы обсудили наше сотрудничество в рамках проекта AZURE и Каспийско-Черноморско-Европейского зеленого энергетического коридора с руководителем практики по энергетике Всемирного банка в регионе Европы и Центральной Азии Стефани Гил.

Также оценили возможности совместных усилий по расширению производства возобновляемой энергии, укреплению электрической сети и развитию региональных энергетических соединений" , - говорится в публикации.

Отметим, что главная цель проекта AZURE - обеспечение устойчивой и безопасной интеграции в энергосистему строящихся в стране мощностей возобновляемой энергетики объемом 2 гигаватта.

С этой целью в Азербайджане строится энергоузел "Навахи" напряжением 500/330 кВ, который будет выполнять функцию основной узловой подстанции. От данного узла в различных направлениях страны прокладываются высоковольтные линии электропередачи напряжением 500 и 330 киловольт. В рамках первого этапа проекта за счет внутренних возможностей "Азерэнержи" и частично за счет госбюджета близится к завершению строительство 330-киловольтной части подстанции "Навахи", а также 500-киловольтной ЛЭП от "Навахи" до Абшерона и 330-киловольтных ЛЭП к солнечным электростанциям "Билясувар" и "Банкя". С завершением этого этапа будет обеспечено подключение СЭС "Банкя" и "Билясувар" к единой энергосистеме.

На втором этапе проекта при финансировании Всемирного банка планируется закупка и установка оборудования для 500-киловольтной части подстанции "Навахи", включая трансформаторы, а также строительство 500-киловольтной ЛЭП от "Навахи" до Мингячевира и 330-киловольтных линий в направлениях Алят, Абшерон и Гобу. Ожидается, что этот этап будет реализован в течение 3 лет.