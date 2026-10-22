Земельные участки в Баку: где ждать роста цен?

Сегодня покупка земли по-прежнему считается одним из самых выгодных инвестиционных инструментов. Это связано с тем, что цены на земельные участки постоянно растут, а сама земля, в отличие от других видов недвижимости, является ограниченным ресурсом. Количество зданий и сооружений можно увеличить, однако площадь земли увеличить невозможно. Именно поэто му с течением времени стоимость земли возрастает.

Как передает Day.Az, об этом в заявлении для Milli.Az сообщил председатель Правления Общества оценщиков Азербайджана (AQC) Вугар Орудж.

По его словам, земельный участок - это долгосрочный инструмент инвестирования. То есть землю следует покупать не с целью перепродажи на следующий день, а для удержания в течение определенного периода и последующей реализации в будущем. С этой точки зрения покупка земли считается весьма благоприятной для долгосрочных вложений.

В. Орудж отметил, что за исключением таких форс-мажорных ситуаций, как масштабные стихийные бедствия, глобальные финансовые проблемы, экономические кризисы и пандемии, в условиях нормального экономического развития наблюдается стабильный рост цен на землю. Но даже при наступлении подобных событий земля остается тем видом имущества, который сохраняет свою ценность.

Он подчеркнул, что рост численности населения напрямую увеличивает спрос на землю. Поскольку для расселения людей и развития рынка недвижимости доступные земельные площади ограничены, данный фактор существенно влияет на удорожание участков.

По словам Вугара Оруджа, одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость земли в Азербайджане, является ограниченность территории. Рост населения, экономический прогресс, активное строительство зданий и сооружений увеличивают потребность в земельных участках. Ограниченность же земельных ресурсов неизбежно сказывается на ценах.

Другим важным фактором выступает строительный сектор. Для проведения строительных работ возникают серьезные потребности в земле. В то же время на рост цен влияет реализация крупных инфраструктурных и градостроительных проектов в стране.

Председатель также отметил, что изменение доходов и покупательской способности населения входит в число факторов, влияющих на продажную стоимость участков. Кроме того, к росту цен приводит и то, что значительная часть граждан выбирает именно землю в качестве главного инвестиционного инструмента.

В каких районах наиболее целесообразно покупать землю?

Вугар Орудж рекомендует тем, кто планирует покупку земли, детально изучить Генеральный план развития города Баку до 2040 года.

По его словам, внимание следует обратить на территории, куда активно вкладываются инвестиции, где прокладываются новые дороги, улучшается транспортная доступность, обновляется инфраструктура и расширяются строительные работы. Реализация крупных проектов в таких зонах напрямую стимулирует рост цен на землю.

Эксперт также отметил, что ожидает существенного роста цен на земли сельскохозяйственного назначения. По его мнению, расширение аграрной деятельности способно повысить спрос на подобные участки. Однако при их покупке необходимо обязательно учитывать их целевое назначение: для эффективного использования сельхозугодий требуется ведение соответствующей деятельности. Неиспользуемые же аграрные земли могут оказаться не лучшим выбором для инвестиций. В. Орудж добавил, что такие простаивающие земли будут привлекаться государством в общий хозяйственный оборот.

Кроме того, эксперт прогнозирует ощутимое удорожание земли и в районных центрах, где продолжается экономическое развитие. В то же время рост цен на землю ожидается в центральных районах Баку, а также в прибрежных поселках Хазарского района - таких как Мардакян, Бильгя и Нардаран.

В. Орудж считает, что покупка земли в районах с меняющейся и обновляемой инфраструктурой наиболее целесообразна с точки зрения инвестиций.

Дополнительные расходы при покупке земли

Вугар Орудж подчеркнул, что при покупке участка необходимо брать во внимание не только его продажную стоимость, но и сопутствующие расходы.

По его словам, следует заранее рассчитать пошлины за регистрацию права собственности, затраты на возведение забора (при необходимости), а также расходы на уточнение юридических и имущественных вопросов.

При покупке земель сельскохозяйственного назначения важно учесть водоснабжение и прочие хозяйственные затраты. Кроме того, в общую сумму расходов входят земельный налог и другие обязательные платежи.

Эксперт подчеркнул: гражданин, рассчитывающий получить доход от земли, должен заранее просчитать абсолютно все издержки и только после этого принимать окончательное инвестиционное решение.